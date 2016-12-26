Hırsızlar çalacak bir şey bulamadı!

Körfez'de caminin altında bulunan dernek ve çay ocağının olduğu katta 3 kapıyı kıran hırsızlar, içeride çalacak bir şey bulamayınca binadan ayrıldı.

Gece, Körfez Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nin alt katında cami derneği ve çay ocağının bulunduğu kata hırsız girdi. Hırsızlar içeride bulunan 3 kapıyı kırarak odaların içerisine bakıp, çalacak bir şey aradı. Ancak çalacak bir şey bulamayınca binadan ayrıldılar. Polis, binada incelemede bulunarak delil topladı. Hırsızların Halep'e yardım için toplanan paraları çalmayı amaçlamış olabilecekleri, ancak toplanan paranın aynı gün yetkililere teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.