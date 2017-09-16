Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Gebze ilçesinde alışveriş yapan kadının çantasından hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, Hacıhalil Mahallesindeki pazar yerinde durumundan şüphelendikleri G.A. ve H.A'yı takibe aldı.Ekipler, alışveriş yapan bir kadının çantasından hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilere anında müdahale etti.Gözaltına alınan zanlıların benzer suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu belirlenirken, H.A'nın denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenildi.