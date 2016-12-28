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Hizmet-İş ve Antikkapı işbirliği yaptı

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Hizmet-İş ve Antikkapı işbirliği yaptı
Antikkapı AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İmza altına alınan protokol törenine sendikanın şube başkanı İdris Ersoy ile Antikkapı AŞ Genel Müdürü İslam Yücel katıldı. Buna göre Hizmet-İş üyeleri, protokol gereği Antikkapı Restoran’ın tüm imkanlarından belirlenen oranda indirimli olarak yararlanacak.

 

“HAYIRLI OLSUN”

Protokol imza töreninde konuşan Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy, “Üyelerimizin sosyal hayatlarının kolaylaştırılması için yaptığımız anlaşmalar arasına Antikkapı AŞ’yi de eklemiş bulunuyoruz. Yapılan protokoller gereği üyelerimiz hem daha kaliteli, hem de uygun şartlarda hizmet alacaklar. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

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