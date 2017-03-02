Hoca Ahmed Yesevî bu akşam anılacak

Hoca Ahmed Yesevî bu akşam ‘Sevda-yı Muhammed’ gecesinde anılacak

Türk-İslam kültürünün mimarı Hoca Ahmed Yesevî, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çok özel bir etkinlikle anılacak. Türk irfanının piri Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çok özel bir çalışmayla bestelendi. Kalan Müzik’in katkılarıyla hazırlanan ve ilk kez bestelenen 15 eser, bugün saat 19.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ‘Sevda-yı Muhammed’ etkinliğinde seslendirilecek.

İRFAN GÜRDAL SAHNE ALACAK

Hoca Ahmed Yesevî’nin maneviyatına uygun olarak organize edilen gecede ise ilk kez seslendirilecek eserlerin yanı sıra ilahiler, deyişler ve zikirler okunacak. Konserde Türk dünyasına yönelik müzik çalışmalarıyla tanınan, bir dönem Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu’nun genel yönetmenliğini de üstlenmiş olan İrfan Gürdal da sahne alacak. ‘Sevda-yı Muhammed’ albümünün lansmanı ve gala konseri niteliği taşıyan geceye katılanlara; Orta Asya’nın iklimini yansıtan çok özel tasarımlı bir kitap ve konserde seslendirilecek eserlerin yer aldığı CD hediye edilecek.