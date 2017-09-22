Hoca Ahmet Yesevi Camii’nin ihalesi yapıldı

Derirnce Yenikent Mahallesi’nde yapılacak olan Hoca Ahmet Yesevi Camii projesinin ihalesine dört firma katıldı

Derince Yenikent Mahallesi’nde yapılacak olan Hoca Ahmet Yesevi Camii projesinin kaba inşaatı için ihale yapıldı. Yenikent Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yanındaki alana inşa edilecek projenin kaba inşaatı için düzenlenen ihale Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Komisyon başkanlığını Park ve Bahçeler Müdürü Abbas Bayrak‘ın üstlendiği ihaleye dört firma katıldı. İhaleye katılan firmalardan en düşük teklifi 2 milyon 733 bin TL ile Erim Yapı verirken, diğer firmalardan Yelken Yapı İnşaat A.Ş., 2 milyon 978 bin TL, Atlas BK 4 milyon 201 bin 320 TL ve Keskindere İnşaat 4 milyon 375 bin TL teklif sundu.

825 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

İhale sürecinin noktalanmasının ardından çalışmaların başlayacağı Hoca Ahmet Yesevi Camii, Osmanlı mimarisi ve motifleriyle göz kamaştıracak. Projenin birinci bodrum katında erkek ve bayan eğitim odaları, şadırvanlar ve gasilhane yer alacak. 2. bodrum katında ise iki adet işyeri, hidrofer, yangın suyu, kazan dairesi ve jeneratör bölümleri bulunacak. Yenikent sakinlerinin ibadet ihtiyaçlarına cevap verecek olan Hoca Ahmet Yesevi Camii’nin dış avlusunda ayrıca çay bahçesi ve kafeterya da yer alacak. 7 bin 176,40 m2’lik inşaat alanına sahip olan caminin hizmete açılması sonrasında 825 kişi aynı anda ibadet etme imkanı bulacak.