Hoca Ahmet Yesevi Kocaeli'de anılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sevda’yı Muhammed gecesinde Hoca Ahmed Yesevi’nin hikmetlerinden ilk kez bestelenen eserler seslendirilecek.

Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği önemli isimlerinden Hoca Ahmed Yesevi özel bir etkinlikle anılacak. Hoca Ahmed Yesevi’nin insanlığa sevgi ve hoşgörü mesajlarını içeren eseri Divan-ı Hikmetten şiirler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla bestelenerek, albüm haline getirildi. "Sevda-yı Muhammed Hoca Ahmed Yesevi" albümü lansmanı kapsamında, 'Sevda-yı Muhammed-Hoca Ahmed Yesevi Bestelenmiş Hikmetler' konseri düzenlenecek. 3 Mart Cuma günü saat 19.30’da SDKM’de düzenlenecek özel etkinlikte Divan-ı Hikmet'ten bestelenmiş şiirlerden oluşan ve 15’i bu program için özel olarak bestelenmiş 16 eser, İbrahim Suat Erbay ve İrfan Gürdal tarafından ilk kez seslendirilecek.