  • BIST 88.531
  • Altın 143,219
  • Dolar 3,6013
  • Euro 3,7821
  • Kocaeli : 13 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 13 °C

Hoca Ahmet Yesevi Kocaeli'de anılacak

»
Hoca Ahmet Yesevi Kocaeli'de anılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sevda’yı Muhammed gecesinde Hoca Ahmed Yesevi’nin hikmetlerinden ilk kez bestelenen eserler seslendirilecek.

Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği önemli isimlerinden Hoca Ahmed Yesevi özel bir etkinlikle anılacak. Hoca Ahmed Yesevi’nin insanlığa sevgi ve hoşgörü mesajlarını içeren eseri Divan-ı Hikmetten şiirler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla bestelenerek, albüm haline getirildi. "Sevda-yı Muhammed Hoca Ahmed Yesevi" albümü lansmanı kapsamında, 'Sevda-yı Muhammed-Hoca Ahmed Yesevi Bestelenmiş Hikmetler' konseri düzenlenecek. 3 Mart Cuma günü saat 19.30’da SDKM’de düzenlenecek özel etkinlikte Divan-ı Hikmet'ten bestelenmiş şiirlerden oluşan ve 15’i bu program için özel olarak bestelenmiş 16 eser, İbrahim Suat Erbay ve İrfan Gürdal tarafından ilk kez seslendirilecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duru Eczanesi açıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 13:50
  • Köken: Başarının anahtarı birlik22 Şubat 2017 Çarşamba 12:56
  • İZMEK kursiyerlerine kemik taraması22 Şubat 2017 Çarşamba 12:56
  • Halepli bebeklere mama gönderdiler22 Şubat 2017 Çarşamba 12:55
  • Konak Camii Kreşi hizmete girdi22 Şubat 2017 Çarşamba 12:54
  • Mardinli öğrenciler Muhtar Zaim’e teşekkür etti22 Şubat 2017 Çarşamba 12:53
  • Hikmet Uluğbay’da örnek çalışma22 Şubat 2017 Çarşamba 12:51
  • AKP üyesi bin 200 kişinin seçmen listelerinde ismi yok22 Şubat 2017 Çarşamba 12:48
  • Başiskele’nin hedefi Ulusal Kalite Ödülü22 Şubat 2017 Çarşamba 12:45
  • Berberoğlu: Referandumdan en iyi evet oranıyla çıkacağız22 Şubat 2017 Çarşamba 12:43
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim