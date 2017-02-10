Hocalı şehitleri için şiir yarışması

Bilal Dündar

Ülke olarak şehitliğin ne kadar önemli, anlamlı olduğunu bizden iyi bilen olamaz. İçinde bulunduğumuz bu ortamda her gün şehit haberleri ile yatıp kalkmaktayız.

Türk milleti olarak geçmişten bu güne bütün şehitlerimizi büyük saygı ve sevgi ile bağrımıza basmaktayız. Şehitlerin geride kalan ailelerinin mağdur olmaması için devlet şefkati ile kucaklanmaktadır.

Geçmişten bugüne kadar ülkemiz için şehit olanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun.

Bir Millet İki ayrı Devlet olan Türkiye ile Azerbaycan hem mutlulukları, hem de acıları paylaşan iki kardeş ülkedir.

1992’de Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, Rusya’nın da desteği ile büyük katliamlar yaptılar.

Sırf Hocalı Kasabasında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede soykırım yaparak 613 insanı dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir şekilde katlettiler.

Genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk demeden hunharca katlettiler. Hamile hanımların karınları deşildi. Kirletilen kız çocukların sırtlarında defalarca sigaralar söndürdüler. Kafa ve yüz derileri soyuldu.

Bu vahşeti unutmamak ve unutturmamak hepimizin tarihe karşı görevimizdir.

Hür dünya için bu durum utanç vesikası olup sözün bittiği yerdir.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ile Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Hocalı ile ilgili yazılmış bir şiir yarışması düzenledi.

Toplumsal refleksi harekete geçirmek amaçlı bu şiir yarışmasının birinci, ikinci ve üçüncülerine teşvik amaçlı ödül verilecektir.

Bu yarışmaya yurt içi, yurt dışı dâhil olmak üzere arzu eden herkes katılabiliyor. Şiir yarışmasına konu olan Hocalı Şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimiz ile birlikte nur içinde yatsınlar.