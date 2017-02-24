HOCALI şiir yarışması

Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarının bir bölümünde Hocalı Kasabası stratejik öneme sahip bir yerdir.
1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede 613 Azerbaycan Türkü tarihte eşi benzeri olmayan bir şekilde soykırıma uğradılar. Katliamı yapan komutanlardan birisi bugün Ermenistan Cumhurbaşkanıdır. Balkanlarda, Bosna Hersek’te ve birçok yerde katliamı yapanlar uluslararası mahkemelerde yargılanıp mahkûm oldular. Ama Ermenistan Cumhurbaşkanı ellerine bulaşmış Azerbaycan Türkünün kanı ile dolaşıyor.
Hür dünyanın gözü kör, kulağı sağır, ayakları da sakat olup haksızlığa karşı hiçbir tepki vermiyor. Çok ayıp ve yazık!
İşte bu soykırımı unutmamak ve unutturmamak için Hocalı Şiir Yarışması düzenledik. Yurt içinden ve yurt dışından birçok şiir gönderildi. Jüri üyelerimiz titiz bir inceleme ile yarışmayı sonuçlandırdı. Bu yarışmayı Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu müştereken düzenlemiştir. Kazanan kardeşlerimizin isimlerini arz ediyorum. Hepsine hassasiyetleri için teşekkür edip kutluyoruz.
1) Osman Nuri KOÇAK
Birlikten Kuvvet Doğar
2) Yasin SEMİZ
Hocalı Katliamı
3) Nihat MALKOÇ
Hocalı Hüznü
Yarışmada birinci gelen şiiri beğeninize sunuyorum.
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Henüz on üçtü yaşım düşman nedir bilmezdim
Sokaklarda oynardım eve bile gelmezdim
Düşsem kanasa dizim el atıp da silmezdim
Şimdi dizlerim değil ta can evim kanıyor
Gökyüzü kara duman Karabağ’ım yanıyor
Gün kızıla boyanıp çökmüş iken karası
Yirmi beş Şubat ile yirmi altı arası
Uyur ile uyanık tamda gece yarısı
Robert Koçaryan verdi vur emrini askere
Yapma diye haykırdı babam belki yüz kere
Namludan çıkan kurşun geldi babamı buldu
Yıkıldı koca mertek bir anda rengi soldu
Baktı garip anama kara gözleri doldu
Bir Vatan birde balam emanetimdir sana
Dövünme sakın kadın ağlama yana yana
Son sözü Vatan oldu boynu yana büküldü
Kirpiğinin ucundan mercan yaşlar döküldü
Erim! diyordu anam ta can evim söküldü
Üzerine kapandı Ermeni söktü aldı
Anamın avucunda tutam tutam saç kaldı
Saklandığım köşeden bulup çektiler beni
Pencere demirine alıp taktılar beni
Küflü çiviler ile asıp çaktılar beni
Acımadı namertler o küçücük yaşıma
Yedi Dakka içinde neler geldi başıma
Zorbalayan diyorlar kinle baktı yüzüme
Hipokrat yeminin de sadık değil çözüme
Elinde ki neşteri sokup iki gözüme
Kararttılar dünyamı gözlerimi oydular
Anamın memesini ağızıma koydular
Garip anam elleri bağlı feryat ederken
Balam diyordu hala hakka doğru giderken
Bırakma anam dedim henüz vakit çok erken
Şahadet şerbetini içti orda on kere Anam bir kere öldü
Hocalı’m yüz bin kere Hocalı semaları insan eti kokuyor
Gaflan denilen soysuz diri canlar yakıyor
Dünya kör ,dünya sağır herkes kulak tıkıyor
Ey gökteki erenler Hocalı’m yardım bekler
Nasıl dayansın şimdi bu acıya yürekler
Ermenistan marşında ölün, öldürün diyor
Oysa Muhammet Nebi gülün güldürün diyor
Şekva edecekseniz hakka bildirin diyor
Şikâyetim sanadır duy sesimi
YA KAHHAR Bir ölsek bin doğarız şanlı geçmişimiz var
Cezben ve hile ile bölseler de Vatanı
Tarih yazacak elbet onurunu satanı
Mahşer günü davacı kara yerde yatanı
Dökülse de kanımız olsa yürekler harman
Ortaktır nidalara o EL EMİN ERRAHMAN
Çoluk çocuk demeden bükseler de boyunu
Elbette son bulacak Ermeni’nin oyunu
Duysun tüm Dünya duysun şanlı Türk’ün soyunu
Gün birlik olma günü düşman yurdu bölemez
Türk toprağı namerde yâr olmadı olmaz Şekva:.. Şikayet
Şair Osman Nuri KOÇAK