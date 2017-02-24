HOCALI şiir yarışması

Bilal Dündar

Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarının bir bölümünde Hocalı Kasabası stratejik öneme sahip bir yerdir.

1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede 613 Azerbaycan Türkü tarihte eşi benzeri olmayan bir şekilde soykırıma uğradılar. Katliamı yapan komutanlardan birisi bugün Ermenistan Cumhurbaşkanıdır. Balkanlarda, Bosna Hersek’te ve birçok yerde katliamı yapanlar uluslararası mahkemelerde yargılanıp mahkûm oldular. Ama Ermenistan Cumhurbaşkanı ellerine bulaşmış Azerbaycan Türkünün kanı ile dolaşıyor.

Hür dünyanın gözü kör, kulağı sağır, ayakları da sakat olup haksızlığa karşı hiçbir tepki vermiyor. Çok ayıp ve yazık!

İşte bu soykırımı unutmamak ve unutturmamak için Hocalı Şiir Yarışması düzenledik. Yurt içinden ve yurt dışından birçok şiir gönderildi. Jüri üyelerimiz titiz bir inceleme ile yarışmayı sonuçlandırdı. Bu yarışmayı Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu müştereken düzenlemiştir. Kazanan kardeşlerimizin isimlerini arz ediyorum. Hepsine hassasiyetleri için teşekkür edip kutluyoruz.

1) Osman Nuri KOÇAK

Birlikten Kuvvet Doğar

2) Yasin SEMİZ

Hocalı Katliamı

3) Nihat MALKOÇ

Hocalı Hüznü

Yarışmada birinci gelen şiiri beğeninize sunuyorum.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Henüz on üçtü yaşım düşman nedir bilmezdim

Sokaklarda oynardım eve bile gelmezdim

Düşsem kanasa dizim el atıp da silmezdim

Şimdi dizlerim değil ta can evim kanıyor

Gökyüzü kara duman Karabağ’ım yanıyor

Gün kızıla boyanıp çökmüş iken karası

Yirmi beş Şubat ile yirmi altı arası

Uyur ile uyanık tamda gece yarısı

Robert Koçaryan verdi vur emrini askere

Yapma diye haykırdı babam belki yüz kere

Namludan çıkan kurşun geldi babamı buldu

Yıkıldı koca mertek bir anda rengi soldu

Baktı garip anama kara gözleri doldu

Bir Vatan birde balam emanetimdir sana

Dövünme sakın kadın ağlama yana yana

Son sözü Vatan oldu boynu yana büküldü

Kirpiğinin ucundan mercan yaşlar döküldü

Erim! diyordu anam ta can evim söküldü

Üzerine kapandı Ermeni söktü aldı

Anamın avucunda tutam tutam saç kaldı

Saklandığım köşeden bulup çektiler beni

Pencere demirine alıp taktılar beni

Küflü çiviler ile asıp çaktılar beni

Acımadı namertler o küçücük yaşıma

Yedi Dakka içinde neler geldi başıma

Zorbalayan diyorlar kinle baktı yüzüme

Hipokrat yeminin de sadık değil çözüme

Elinde ki neşteri sokup iki gözüme

Kararttılar dünyamı gözlerimi oydular

Anamın memesini ağızıma koydular

Garip anam elleri bağlı feryat ederken

Balam diyordu hala hakka doğru giderken

Bırakma anam dedim henüz vakit çok erken

Şahadet şerbetini içti orda on kere Anam bir kere öldü

Hocalı’m yüz bin kere Hocalı semaları insan eti kokuyor

Gaflan denilen soysuz diri canlar yakıyor

Dünya kör ,dünya sağır herkes kulak tıkıyor

Ey gökteki erenler Hocalı’m yardım bekler

Nasıl dayansın şimdi bu acıya yürekler

Ermenistan marşında ölün, öldürün diyor

Oysa Muhammet Nebi gülün güldürün diyor

Şekva edecekseniz hakka bildirin diyor

Şikâyetim sanadır duy sesimi

YA KAHHAR Bir ölsek bin doğarız şanlı geçmişimiz var

Cezben ve hile ile bölseler de Vatanı

Tarih yazacak elbet onurunu satanı

Mahşer günü davacı kara yerde yatanı

Dökülse de kanımız olsa yürekler harman

Ortaktır nidalara o EL EMİN ERRAHMAN

Çoluk çocuk demeden bükseler de boyunu

Elbette son bulacak Ermeni’nin oyunu

Duysun tüm Dünya duysun şanlı Türk’ün soyunu

Gün birlik olma günü düşman yurdu bölemez

Türk toprağı namerde yâr olmadı olmaz Şekva:.. Şikayet

Şair Osman Nuri KOÇAK