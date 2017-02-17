Hocam ‘vur dedik, öldürdün’!..

Sezonun en ofansif kadrosunu oynatan Yıldız’ın tercihi farklı yorumları da beraberinde getirdi.
İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI…
Ümit Hoca şaşırttı. Hele şükür ya.
Allah’ım bu bir rüya mı, çift forvet oynuyoruz.
Ümit Hoca… Sana da vur dedik, öldürdün.
Yine Mert’i kesmiş. Başka kesilecek adam mı yok!
Sonunda be, sonunda...
Heeeh şöyle hoca…
Ne yani şimdi bu… İntihar mı?
Orta sahada tüm yükü Sefa’ya bırakmış.
Yine hamle oyuncumuz yok, yine yok!
Bize 2 forvet yaramaz. Orta saha yoktu.
Tek forvet oynamalıyız. Maçın başında doldur boşalta başladık.
Hamza’yı da ofans sayarsak 4-1-5… Metin hocadan nameler.
Orta sahada ben mi oynayacağım?
Mert Yavuz yine mi yok ya.
Şükür ve Ümit Hoca… Bambambam…
Of of of… Kadroya bak kadroya…
Oha iki tane forvetle çıkıyoruz. Rüya gibi.
Kocaelispor’un Manavgatspor maçı 11’i
Can Emre Yücel
Kadir Gezer
Kadir Öge
Ali Keten
Murat Soner Başak
Sefa Narin
Hamza Mutlu
Burak Süleyman
Burak Özbakır
Sinan Pektemek
Oğuzhan Türkmen