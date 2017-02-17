Hocam ‘vur dedik, öldürdün’!..

Kocaelispor’da teknik adam Ümit Metin Yıldız, Manavgat maçında sahaya sürdüğü kadro ile günün konusu oldu.

Sezonun en ofansif kadrosunu oynatan Yıldız’ın tercihi farklı yorumları da beraberinde getirdi.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI…

Ümit Hoca şaşırttı. Hele şükür ya.

Allah’ım bu bir rüya mı, çift forvet oynuyoruz.

Ümit Hoca… Sana da vur dedik, öldürdün.

Yine Mert’i kesmiş. Başka kesilecek adam mı yok!

Sonunda be, sonunda...

Heeeh şöyle hoca…

Ne yani şimdi bu… İntihar mı?

Orta sahada tüm yükü Sefa’ya bırakmış.

Yine hamle oyuncumuz yok, yine yok!

Bize 2 forvet yaramaz. Orta saha yoktu.

Tek forvet oynamalıyız. Maçın başında doldur boşalta başladık.

Hamza’yı da ofans sayarsak 4-1-5… Metin hocadan nameler.

Orta sahada ben mi oynayacağım?

Mert Yavuz yine mi yok ya.

Şükür ve Ümit Hoca… Bambambam…

Of of of… Kadroya bak kadroya…

Oha iki tane forvetle çıkıyoruz. Rüya gibi.

Kocaelispor’un Manavgatspor maçı 11’i

Can Emre Yücel

Kadir Gezer

Kadir Öge

Ali Keten

Murat Soner Başak

Sefa Narin

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Burak Özbakır

Sinan Pektemek

Oğuzhan Türkmen