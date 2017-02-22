Hodri Meydan’dan örnek açıklama

2-1 kazanılan Kütahyaspor maçının ardından Hodri Meydan Taraftarlar Derneği teşekkür açıklaması yaptı ve tüm Kocaeli şehrini pazar günkü Karacabey Birlikspor maçına davet etti.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kütahya deplasman organizasyonunda her zamanki gibi bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na, Büyükşehir Genel Sekreterimiz Tahir Büyükakın ve Ulaşım Daire Başkanlarımıza, Kocaelispor Yönetim Kuruluna ve eski yöneticilerimizden Yaşar Can, Ömer Gül ve Mehmet Tüysüz'e destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KÜTAHYA EMNİYETİ SAĞ OLSUN, VAR OLSUN

Maç sabahı 6.30'da Kocaelispor için yollara düşen ve takımımıza çok iyi destek veren cefakar taraftarlarımıza, Kütahyaspor camiasına ve maçtan sonra bizzat bizleri arayarak “Sağ salim ulaştınız mı?” diye soran Kütahya Polis Teşkilatına ve askerlerimize çok teşekkür ediyoruz.

YÖNETİM TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Hafta sonu oynayacağımız Karacabey maçı için tüm kente çağrımızdır; Bizler şampiyonluğa inanıyoruz. Bu işi sadece Futbolcu kadrosu, Teknik Kadro, Başkan ve Yönetim üzerine yıkmayalım. Bu insanlar 2.5 senedir büyük mücadele veriyorlar. Yönetim bugüne kadar kimseye paramız yok demedi, tüm imkanlarını seferber edip, ödemelerini yaptılar. Ancak son zamanlarda yönetim kurulumuz maddi açıdan zorlanmaktadır.

ALDIKLARI PARA HELALDİR

Bunun için de tüm taraftarlarımızdan özellikle Karacabey maçı biletlerinden almasını, ayrıca yakınlarını maça davet ederek ve stadı tıklım tıklım doldurmasını istiyoruz. Maç biletlerini cumartesi gününe kadar bitirerek elde edilecek olan gelirle futbolculara ödeme yapması için yardımcı olalım. Bugüne kadar onlar parayı hiç bahane etmediler. Aslanlar gibi bu formanın hakkını vererek mücadele ettiler. Aldıkları para analarının ak sütü gibi helaldir. Maç öncesi yapılacak ödeme ile takımımıza ekstra motivasyon sağlayalım.

SANAYİCİLERİMİZE SESLENİYORUZ

Tüm kent büyüklerimize, sanayicilerimize de sesleniyoruz. Takımımız şampiyon olduğunda bu sadece takım, yönetim ve taraftara hitap eden bir sevinç olmayacaktır. Bu kentteki her insanı sevindirecektir. Her zaman en üst ligleri hak eden bu şehrin takımına, diğer şehirlerin ileri gelenlerini örnek alarak destek vermenizi bekliyoruz.

BU MARKANIN ETRAFINDA BİRLEŞELİM

Kocaeli'den ekonomik olarak yüzlerce kat daha az imkana sahip olan ilçe takımları Süper Lig'deyken bizlerin alt liglerde olması Kocaeli kentinin imajını zedelemektedir.Türkiye'de ve Dünya'da şehirlerin en önemli tanıtımı futbol takımları ile yapılmaktadır. Kocaelispor'da bu kentin en büyük markasıdır. Sizleri de bu markanın etrafında olmaya bekliyoruz.