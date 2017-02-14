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Hoş geldin Diliskelesi!

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Hoş geldin Diliskelesi!
Geçtiğimiz sezon 2.Küme’de mutlu sona ulaşarak 38 yıllık şampiyonluk rüyasını gerçekleştiren Diliskelesispor şimdi de Amatör Süper Lig’e adını yazdırdı.

Sezona kaliteli bir ekiple başlayan ve oynadığı futbolla daha ilk haftalarda şampiyon olacağının sinyallerini veren mavi-beyazlı ekip, sahasında Bahçecik’le karşılaştı. Diliskelesi maçın başlarında attığı gollerle 2-0 öne geçerken, rakip ekibimizin tempolu futboluna daha fazla dayanamayarak sahadan çekildi. Kurallar gereği 3-0 hükmen galip ilan edilen Diliskelesi, en yakın takipçisi Uzuntarla’nın yenildiği haberini alınca da şampiyonluğunu sıcağı sıcağına Tavşancıl Stadı’nda kutladı. Uzuntarla ile arasındaki puan farkını 5’e çıkartan Diliskelesi, rakibin bu haftayı bay geçirecek olması nedeniyle 1.Küme B Grubu’nda ‘şampiyon takım’ unvanına ulaştı.

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