Hoşgeldin Sırrıpaşa FK!

İlimizin başarılı amatör kulüplerinden Sedaş Tekspor geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig’de şampiyon oldu ve Süper Amatör Lig’e çıktı.

Önemli bir kurumu başarı ile temsil eden Sedaş Tek’in teknik ekibi ve futbolcuları Sedaş’tan gereken desteği alamadı. Kurumsal anlamda Sedaş’ın marka değerini yukarıda tutmasına karşın, beklenen desteğin gelmemesi üzerine yönetim kurulu kulübün adını değiştirmeye karar verdi.

SIRRIPAŞA FK OLUYOR

Bu anlamda girişimlere devam eden yönetim kurulu, Derince’nin en büyük ve parmakla gösterilen mahallelerinden Sırrıpaşa’nın adını kulübe verdi. Dernekler Masası’na başvuran yönetim kısa bir süre sonra resmi olarak da işlemlerini tamamlayacak, çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa önümüzdeki sezon Sırrıpaşa Futbol Kulübü Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.