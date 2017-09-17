Hovardalığın böylesi!..

Kocaelispor, Tekirdağspor maçının ilk 10 dakikası içinde Sefa ve Burak Özbakır ile pozisyonlar buldu. Özellikle rakibin kanat beklerine baskı yapan Yeşil Siyahlılar ikinci yarıda gol kaçırma yarışına girdi.

Kocaelispor, Tekirdağspor maçının ilk 10 dakikası içinde Sefa ve Burak Özbakır ile pozisyonlar buldu. Özellikle rakibin kanat beklerine baskı yapan Yeşil Siyahlılar ikinci yarıda gol kaçırma yarışına girdi. Sefa, Burak Süleyman ve Hamza ile 2’şer, Burak Özbakır ile de 1 olmak üzere toplam 7 net gol kaçıran Yeşil Siyahlılar, bu hovardalığının kurbanı oldu. Uşak maçında gol ararken gol yiyen ve maçı kaybeden Yeşil Siyahlılar, Tekirdağ maçında da duran toptan ağlarından topu çıkardı ve evine puansız gitmenin üzüntüsünü yaşadı.