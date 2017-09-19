Hükümetten çalışan, çalışmayan herkese zam!

Hükümet, herkesin gelirinde iyileştirme yapmak için düğmeye bastı. Ocak ayında, işçiden memura, emekliden yaşlıya, engelliden işsizlere kadar herkesin geliri artacak.

Ocak, sadece emekliler için değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışan çalışmayan herkesin geliri artacak. Yeni gelirlerin bazıları belli oldu, bazıları için de ipuçları geldi.

İşte ocak ayında bizi bekleyen zamlar:



MEMUR MAAŞI

Maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var. Eğer 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark verilecek. Aşan kısım zam oranına eklenecek. Ayrıca bazı kamu görevlilerine toplu sözleşme kapsamında ek zam yapılacak.



AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da artacak. Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.



EVDE BAKIM PARASI

Devlet; evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek, memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası bin 68 liraya çıkacak.



ASGARİ ÜCRET

Halen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni ücret, Aralık'ta belirlenecek. Asgari ücretin geçen yılki gibi yüzde 8 seviyesinde artırılması halinde, brüt asgari ücret ise bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak.



İŞSİZLİK MAAŞI

Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da yükselecek. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Brüt asgari ücret bin 919 lira olursa, damga vergisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik maaşı 762,05 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da bin 524 lira 10 kuruşa ulaşacak.



ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Tüm çalışanların maaşında, işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra bir artış daha olacak. Maaşlara her ay eklenen asgari geçim indirimi, asgari ücretle birlikte yükselecek.



65 YAŞ AYLIĞI

Devlet, 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Memur maaşlarına yapılacak artışla, bu ödeme 784,64 liraya yükselecek.



ÇİFTE ARTIŞ OLACAK



Yaklaşık 11.5 milyon emeklinin maaşı yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Bu zam oranı; Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 2.65, son beklenti anketine göre yüzde 3.61, 2017 enflasyonunun Ağustos'taki gibi yıllık yüzde 10.68 olması halinde yüzde 4.52 seviyesinde gerçekleşecek. Kesin oran, 3 Ocak'ta belli olacak. Memur emeklilerinin maaşına da yüzde 4 zam yansıtılacak. Ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var. Öte yandan hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklilerine bir zam da ek ödemeden (vergi iadesi) gelecek. Maaşlar zamlanacağı için, her ay ödenen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de artacak.