Hülagü yaralılar hakkında bilgi verdi

Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından yaralılar KOÜ'de tedavi altına alınmıştı. KOÜ Rektörü Hülagü "6 çocuğun 5'inin durumu iyi, 2'si kliniğe geçti" dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kandıra ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin 3 gün önce batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görenlere ilişkin, "6 çocuğun 5'inin genel durumu iyi, 2'si kliniğe geçiriliyor. Liya bebekte bir aksilik olmazsa yarın onu da geçireceğiz. Şu anda hayati tehlikesi geçti." dedi.

LİYA BEBEĞİN HAYATI TEHLİKESİ GEÇTİ

Hülagü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine cuma günü itibarıyla 6'sı çocuk 9 müracaat olduğunu belirterek, erişkinlerden bir kadının ölü doğum yaptığını söyledi. Bebeğin morga alındığını, annenin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Hülagü, çocuklardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca helikopterle kurtarılan ve hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde tutulan 4 yaşındaki Liya'nın mazot yutmaya bağlı olarak entübe (solunum için boru takılması) edildiğini kaydetti.

MİNİK LİYA YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK

Hülagü, diğer 2 çocuktan birinin durumu ağırlaşmaya başladığında yoğun bakıma alındığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Toplam 3 çocuğumuzu yoğun bakıma aldık. 2'si acilde kontrol altında, onlar için yoğun bakım şartlarına gerek kalmadı. Birisini servise almıştık. Sabah kendim de baktım. Özellikle Liya bebek, ekstübe (solunum için takılan borunun çıkarılması) edildi, şu anda kendi solunum alıp veriyor. Kendisiyle de konuştum, bazıları Arapça, bazıları Kürtçe ve İngilizce biliyormuş. Bebeklerden biri İngilizce konuşabiliyor onunla konuştuk. Bebeklerimizden 2'sinin durumu iyi onları servise alacağız. Liya bebek için biraz daha gözetim yapacağız. Muhtemelen onu da yarın kliniğe geçireceğiz."

EN ÜST DÜZEYDE

Tıbbi gereklilik ne varsa en üst düzeyde yerine getirdiklerini anlatan Hülagü, şunları söyledi:"Şu an bize müracaat edip de hayati tehlike riski taşıyanlar normale dönmüş oldu. 6 çocuğun 5'inin genel durumu iyi, 2'si kliniğe geçiriliyor. Liya bebekte bir aksilik olmazsa yarın onu da geçireceğiz. Şu anda hayati tehlikesi geçti, akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle biraz daha tedavilerine yoğun bakım şartlarında tamamlayıp yarın da onu geçirip belki birkaç gün için onu da taburcu edecek duruma getireceğiz."

TALİMATLAR YERİNE GETİRİLDİ

Hülagü, Kocaeli'de böyle bir merkezin olmasının avantaj sağladığını aktararak, olaydan sonra her türlü yardıma hazır olduklarını ve bunun için helikopter pistini boşalttıklarını ilgili merkeze ilettiklerini bildirdi. KOÜ'nün en üst düzeyde sağlık hizmetini sağladığını belirten Hülagü, herhangi bir ücrete tabi olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde verdiği talimatların yerine getirildiğini kaydetti.