  • BIST 102.568
  • Altın 146,418
  • Dolar 3,5251
  • Euro 4,1865
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 26 °C

Hülagü yaralılar hakkında bilgi verdi

»
Hülagü yaralılar hakkında bilgi verdi
Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından yaralılar KOÜ'de tedavi altına alınmıştı. KOÜ Rektörü Hülagü "6 çocuğun 5'inin durumu iyi, 2'si kliniğe geçti" dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kandıra ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin 3 gün önce batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görenlere ilişkin, "6 çocuğun 5'inin genel durumu iyi, 2'si kliniğe geçiriliyor. Liya bebekte bir aksilik olmazsa yarın onu da geçireceğiz. Şu anda hayati tehlikesi geçti." dedi. 

LİYA BEBEĞİN HAYATI TEHLİKESİ GEÇTİ

Hülagü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine cuma günü itibarıyla 6'sı çocuk 9 müracaat olduğunu belirterek, erişkinlerden bir kadının ölü doğum yaptığını söyledi.  Bebeğin morga alındığını, annenin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Hülagü, çocuklardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca helikopterle kurtarılan ve hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde tutulan 4 yaşındaki Liya'nın mazot yutmaya bağlı olarak entübe (solunum için boru takılması) edildiğini kaydetti. 

MİNİK LİYA YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK

Hülagü, diğer 2 çocuktan birinin durumu ağırlaşmaya başladığında yoğun bakıma alındığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Toplam 3 çocuğumuzu yoğun bakıma aldık. 2'si acilde kontrol altında, onlar için yoğun bakım şartlarına gerek kalmadı. Birisini servise almıştık. Sabah kendim de baktım. Özellikle Liya bebek, ekstübe (solunum için takılan borunun çıkarılması) edildi, şu anda kendi solunum alıp veriyor. Kendisiyle de konuştum, bazıları Arapça, bazıları Kürtçe ve İngilizce biliyormuş. Bebeklerden biri İngilizce konuşabiliyor onunla konuştuk. Bebeklerimizden 2'sinin durumu iyi onları servise alacağız. Liya bebek için biraz daha gözetim yapacağız. Muhtemelen onu da yarın kliniğe geçireceğiz." 

EN ÜST DÜZEYDE

Tıbbi gereklilik ne varsa en üst düzeyde yerine getirdiklerini anlatan Hülagü, şunları söyledi:"Şu an bize müracaat edip de hayati tehlike riski taşıyanlar normale dönmüş oldu. 6 çocuğun 5'inin genel durumu iyi, 2'si kliniğe geçiriliyor. Liya bebekte bir aksilik olmazsa yarın onu da geçireceğiz. Şu anda hayati tehlikesi geçti, akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle biraz daha tedavilerine yoğun bakım şartlarında tamamlayıp yarın da onu geçirip belki birkaç gün için onu da taburcu edecek duruma getireceğiz." 

TALİMATLAR YERİNE GETİRİLDİ

Hülagü, Kocaeli'de böyle bir merkezin olmasının avantaj sağladığını aktararak, olaydan sonra her türlü yardıma hazır olduklarını ve bunun için helikopter pistini boşalttıklarını ilgili merkeze ilettiklerini bildirdi. KOÜ'nün en üst düzeyde sağlık hizmetini sağladığını belirten Hülagü, herhangi bir ücrete tabi olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde verdiği talimatların yerine getirildiğini kaydetti.

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eczacılar Odası’nın kongresi yarın yapılacak15 Eylül 2017 Cuma 11:32
  • Tabancayla vurulan sokak köpeği ameliyat edildi12 Eylül 2017 Salı 13:31
  • Okullar açılıyor, peki çocuğunuz okula hazır mı?11 Eylül 2017 Pazartesi 12:19
  • Ani mevsim değişiklikleri sağlığınızı etkiliyor10 Eylül 2017 Pazar 13:58
  • Çocuğunuza beslenme alışkanlığı kazandırırken bu hatalara dikkat edin09 Eylül 2017 Cumartesi 14:03
  • Terleme kozmetik sektörünü hareketlendiriyor07 Eylül 2017 Perşembe 14:42
  • Çocuğun okula kolay adapte olması için ÖNERİLER07 Eylül 2017 Perşembe 14:40
  • Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kalp merkezi alınacak07 Eylül 2017 Perşembe 13:18
  • Kanser hastaları ilaç stoku yapıyor!07 Eylül 2017 Perşembe 09:36
  • 10 günü fırsat bilip, baştan aşağı yenilediler!06 Eylül 2017 Çarşamba 12:57
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim