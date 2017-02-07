MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sancaklı Ailesi, merhumenin 7'inci gün Mevlidi Şerifi'nin 09.02.2017 Perşembe günü saat:18.00'da İstanbul Beşiktaş İlçesi Belediye Sitesi Camisi'nde olacağını duyurdu.
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Hülya Sancaklı için mevlid düzenlenecek
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için 7'inci gün Mevlidi Şerifi düzenlecek.
Etiketler: HülyaSancaklı, SaffetSancaklı, mevlid
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