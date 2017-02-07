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Hülya Sancaklı için mevlid düzenlenecek

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Hülya Sancaklı için mevlid düzenlenecek
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için 7'inci gün Mevlidi Şerifi düzenlecek.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sancaklı Ailesi, merhumenin 7'inci gün Mevlidi Şerifi'nin 09.02.2017 Perşembe günü saat:18.00'da İstanbul Beşiktaş İlçesi Belediye Sitesi Camisi'nde olacağını duyurdu.

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