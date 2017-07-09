Hurda araçlarını sokaklara bırakanlara ceza

İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara “Hurda araçlarınızı sokaklara bırakmayın” uyarısı yapıldı.

Kullanım ömrümü tamamlayan ve kullanılmayan araçların sokak aralarına terkedildiğini söyleyen Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “ Mahallelerde yaptığımız kontrollerde bazı kişilerin hurda araçlarını yol kenarlarına, boş arsalara bıraktıklarını görüyoruz. Yasak olmasına rağmen araçların yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılması sonucunda bazı olumsuzluklarla karşılaşılmaktadır. Araçlar yüzünden yollar daralmakta ve trafiği engellemektedir.

CEZA KESİLİYOR

Ayrıca hurda araçlar sinek, fare, böcek, haşarat gibi zararlıların barınma, üreme ve çoğalma mekanları haline geldiğinden insan ve çevre sağlı açısından da tehlike oluşturmaktadır. Çevre ve görüntü kirliliği de oluşturan hurda araçlarını sokaklara teker edenlere Kabahatler Kanununun 41. maddesine göre 575 TL ve 32. maddesine göre de 227 TL cezai işlem uygulanmaktadır” dediler. Yetkililer son iki ayda 10 adet hurda araç sahibine 4.010 lira para cezası kepildiğini de söylediler.