Hürriyet, ayağının tozuyla pazara indi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet partilileriyle beraber önceki gün İzmit Cumartesi Pazarı’nda hem esnafın hem de vatandaşın dertlerini dinledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; CHP İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, İzmit İlçe yöneticisi Dalistan Filiz, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal ve partililerle beraber Ankara’daki çalışmalarının ardından ayağının tozuyla soluğu Cumartesi Pazar’ında aldı. Hem Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Milletvekili Hürriyet, hem de Pazar alışverişi yapan vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi.

TRAMVAY ÇALIŞMALARI PAZARCIYI DA MAĞDUR ETTİ

Özellikle bölgedeki tramvay hatta çalışmaları sebebiyle mağduriyet yaşayan pazarcılarla sohbet eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Cumartesi Pazarı’nın bir kısmında yapılan çalışmalar sebebiyle pazarcımız tezgah kurduğu yerde sıkıntılar yaşadı. Kazı çalışmaları ve ray döşeme işlemleri devam ettiği için Pazar esnafımız farklı yerlerde tezgah açmış durumda. Tramvay çalışmaları bütün İzmit'i olduğu gibi pazar esnafımızı da olumsuz etkilemiş durumda. Çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisinde de takipçisi olacağız ve vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamadan tamamlanmasını Ankara’da dile getireceğiz” dedi

PAZARCI KARDEŞİMİZ OY KAPISI DEĞİL!

Bir türlü çözülemeyen Doğu Kışla meselesine de değinen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, pazarcılara verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekti. Her seçim döneminde Doğu Kışla alanına Pazar yapılacağını söyleyen bakanların, pazarcıları oy kapısı olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Hürriyet, “İktidar, vatandaşın önüne her sandık geldiğinde aynı vaatlerde bulunmaktan vazgeçmiyor. Pazarcı esnafımıza da sürekli olarak Doğu Kışla’daki alanın Pazar alanına çevrileceği vaatlerinde bulunuluyor, ama seçimlerden sonra bu vaatler unutuluyor. Kaç seçim geldi geçti, ancak pazarcının oyuna göz diken iktidar halen daha harekete geçebilmiş değil.