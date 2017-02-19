  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 14 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 14 °C

Hürriyet, ayağının tozuyla pazara indi

»
Hürriyet, ayağının tozuyla pazara indi
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet partilileriyle beraber önceki gün İzmit Cumartesi Pazarı’nda hem esnafın hem de vatandaşın dertlerini dinledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; CHP İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, İzmit İlçe yöneticisi Dalistan Filiz, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal ve partililerle beraber Ankara’daki çalışmalarının ardından ayağının tozuyla soluğu Cumartesi Pazar’ında aldı. Hem Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Milletvekili Hürriyet, hem de Pazar alışverişi yapan vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi.

 

TRAMVAY ÇALIŞMALARI PAZARCIYI DA MAĞDUR ETTİ

Özellikle bölgedeki tramvay hatta çalışmaları sebebiyle mağduriyet yaşayan pazarcılarla sohbet eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Cumartesi Pazarı’nın bir kısmında yapılan çalışmalar sebebiyle pazarcımız tezgah kurduğu yerde sıkıntılar yaşadı. Kazı çalışmaları ve ray döşeme işlemleri devam ettiği için Pazar esnafımız farklı yerlerde tezgah açmış durumda. Tramvay çalışmaları bütün İzmit'i olduğu gibi pazar esnafımızı da olumsuz etkilemiş durumda. Çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisinde de takipçisi olacağız ve vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamadan tamamlanmasını Ankara’da dile getireceğiz” dedi

 

PAZARCI KARDEŞİMİZ OY KAPISI DEĞİL!

Bir türlü çözülemeyen Doğu Kışla meselesine de değinen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, pazarcılara verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekti. Her seçim döneminde Doğu Kışla alanına Pazar yapılacağını söyleyen bakanların, pazarcıları oy kapısı olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Hürriyet, “İktidar, vatandaşın önüne her sandık geldiğinde aynı vaatlerde bulunmaktan vazgeçmiyor. Pazarcı esnafımıza da sürekli olarak Doğu Kışla’daki alanın Pazar alanına çevrileceği vaatlerinde bulunuluyor, ama seçimlerden sonra bu vaatler unutuluyor. Kaç seçim geldi geçti, ancak pazarcının oyuna göz diken iktidar halen daha harekete geçebilmiş değil.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baran: Türkiye’nin değişimi için fırsat önümüze geldi18 Şubat 2017 Cumartesi 14:02
  • CHP'nin Hayırettin'i evlenecek18 Şubat 2017 Cumartesi 13:06
  • AKP'li Yılmaz: CHP, millet iradesine boyun eğmeyi öğrenecek18 Şubat 2017 Cumartesi 12:56
  • Badem, mahallelerin sorunlarını tespit ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 12:55
  • Sarıbay’dan Okyar’a referandum ziyareti18 Şubat 2017 Cumartesi 12:54
  • AKP’li kadınlardan ev ziyaretleri18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • CHP'nin referandum kuruluna 6 isim18 Şubat 2017 Cumartesi 08:28
  • İşsizlik sorununu “çözüyor gibi” yapmak17 Şubat 2017 Cuma 17:10
  • Sefa Sirmen: İktidar intikam duygusu içerisinde17 Şubat 2017 Cuma 14:36
  • CHP Derince yol haritasını belirledi17 Şubat 2017 Cuma 11:37
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim