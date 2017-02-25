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Hürriyet: Başkanlık mayınına basmayacağız!

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Hürriyet: Başkanlık mayınına basmayacağız!
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; referandumda ‘Hayır’ diyeceklerin iktidar tarafından terörist olarak nitelendirilmesine meclise sert çıktı

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; mecliste yaptığı konuşmada, referandumda ‘Hayır’ diyecek yurttaşların terörist ilan eden AKP’ye sert çıktı. Milletvekili Hürriyet yaptığı konuşmada; “2010 referandumunda millî iradeyi fesada uğratarak darbelerin temelini atan iktidar sahipleri şimdi kalkmış, ‘hayır’ diyenleri terörist ve darbeci ilan ediyor. Oysa; 15 yıllık iktidarınızda PKK'yla birlikte ‘evet’ demiştiniz, FETÖ'yle birlikte ‘evet’ demiştiniz”

 

“KULA KUL OLMAYACAĞIZ!”

Açıklamasına devam eden Hürriyet; “Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Atatürkçü subaylara kumpas kuran iktidar-FETÖ ortaklığı hâlâ hafızalarımızda iken şimdi bu kumpas mağdurları "hayır" dediğinde FETÖ'cü olacaklar, öyle mi? İşte tam da bu yüzden, vatandaşı PKK ve FETÖ'yle bir tuttuğunuz için "hayır" diyoruz. Terör örgütleriyle dün kucak kucağa oturduğunuz için "hayır" diyoruz. Kandırıldığınız ve sürekli kazık yediğiniz için "hayır" diyoruz. Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilenlere "hayır" diyoruz. Kula kul olmayacağız ve önümüze kurulan başkanlık mayınına basmayacağız” dedi.

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