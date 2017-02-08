Hürriyet: Bunlar ülkeyi gözden çıkarmışlar

CHP Gölcük İlçe Örgütünü ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, anayasa değişikliğinin Fettullah Gülen ile hazırlanmış bir proje olduğunu belirterek, “Bunlar ülkeyi gözden çıkarmışlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz akşam CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimini ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Vekil Hürriyet’e teşekkür eden Başkan İşeri, “Ülkemize getirilmek istenen başkanlık sistemine halkımız hayır demeli” diyerek referandum sürecinde bütün vatandaşları uyaracaklarını belirtti.

“TÜRKİYE ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR”

Başkan İşeri’nin ardından söz alan Fatma Kaplan Hürriyet, “Anayasa değişikliği mücadelesinde CHP olarak iyi bir mücadele verdiğimiz kanısındayım. AKP’nin adeta ‘Anayasa Meydan Muharebesine’ çevirdiği meclis çalışmaları sırasında, herkesin göstermiş olduğu mücadeleye teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir mücadele verdik. Türkiye almış başını gidiyor. Ne zaman, nerede bomba patlayacağını bilmiyoruz. İşsizlik had safhada, ekonomi yerlerde sürünüyor” dedi.

“BU HIRS BAŞKANLIK HIRSIDIR”

Sözlerini sürdüren Hürriyet, “Ama biz ne konuşuyoruz, Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında Başkanlık sistemini konuşuyoruz. Sadece bir kişiyi mutlu edeceğiz diye, sadece bir kişiyi başkan yapacağız diye uğraşıyoruz. Sanki Türkiye’nin başka işi yokmuş gibi. Bu hırs başkanlık hırsıdır, başka bir şey değil. Bu nasıl bir hırs ki, bu nasıl bir gözü dönmüşlük ki, meclisi savaş alanına çevirdiler. Meclisin sesini kısarak gözünü kapayarak, her şeyi gizli kapılar ardında yapmaya çalıştılar” şeklinde konuştu.

“BAKANLAR BİLE BU OYUNA ALET OLDU”

AKP’nin göz göre göre suç işlediğini ve meclisi suç mahalline çevirdiğini belirten Fatma Kaplan Hürriyet, “Çok üzülerek söylüyorum Bakanlar bile göz göre göre bu oyuna alet oldular. Biz de bunlara engel olurken maalesef darp edildik. AKP suç işlemeyi sevdi, ama suçüstü yakalanmaktan da hiç hoşlanmadı. AKP uyguladığı şiddet ile geleceği gösteriyor. Bu anayasa geçerse bu şiddet yasallaşmış olacak. Mücadelemiz bu şiddetle, bu utanmazlık, bu aymazlıkla. Hepimiz elbirliği ile hayır için çalışmalıyız” dedi.

“BU PROJE FETÖ’NÜN İSTEDİĞİ ORTAK PROJE”

Hürriyet, “Bu sitem değişikliği, yani anayasa değişikliği bana göre bir projedir ve bu proje uzun süredir var. Hatta vakti zamanında kendisiyle kanka olduğu dönemlerde Fettullah Gülen ile hazırlanmış bir projedir. Aslında şuan tam FETÖ’nün istediği yerdeyiz. Bence şuanda FETÖ bize oturduğu yerden kıs kıs gülüyordur. Bu proje tam FETÖ’nün istediği ortak bir proje. Başka kim istedi bu projeyi Abdullah Öcalan. Bu proje rejim değişikliğini getiren bir proje. Peki bu projenin kazananı kim olacak, işsizler olmayacak, yoksullar olmayacak. Kazanan tek kişi olacak. Yani halk kazanmayacak. Kazanan sadece saray olacak. Bunlar ülkeyi gözden çıkarmışlar ve tek düşünceleri kendi gelecekleri” ifadelerine yer verdi.