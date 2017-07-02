Hürriyet de kortejdeydi

Kocaeli’ye ayak basan ve ilk geceyi İbrikdere’de geçirecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yürüyüşü sırasında eşlik edenlerden biri de CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet.

Hürriyet, yürüyüş sırasında kırmızı renkli ve üzerinde “adalet-görevli” yazan tişörtü ile dikkat çekti. Partililer ve özellikle bayanların Hürriyet’e olan ilgisi dikkat çekti.