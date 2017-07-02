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Hürriyet de kortejdeydi

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Hürriyet de kortejdeydi
Kocaeli’ye ayak basan ve ilk geceyi İbrikdere’de geçirecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yürüyüşü sırasında eşlik edenlerden biri de CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet.

Hürriyet, yürüyüş sırasında kırmızı renkli ve üzerinde “adalet-görevli” yazan tişörtü ile dikkat çekti. Partililer ve özellikle bayanların Hürriyet’e olan ilgisi dikkat çekti.

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Yorumlar
haldun
02 Temmuz 2017 Pazar 20:56
20:56
teröristlere casuslara darbecilere adalet arayan kim olursa olsun teröristtir darbenin siyasi ayağıdır...
Ferda
02 Temmuz 2017 Pazar 19:47
19:47
Olmasa şaşardım)))
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