Hürriyet: Evet çıkarsa bir kişi, HAYIR çıkarsa Türkiye kazanacak

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları’nın düzenlediği programlarda referandum konusunda bilgilendirmede bulunan Milletvekili Hürriyet; “Evet çıkarsa bir kişi kazanacak, hayır çıkarsa Türkiye kazanacak”

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; Ankara’da tüm hızıyla sürdürdüğü meclis çalışmalarının ardından Kocaeli’de de referandum çalışmalarında dur durak bilmeden devam ediyor.

HER İLÇEDE YOĞUN KATILIM

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen programlara katılan Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Kandıra, Karamürsel, İzmit’te; Kartepe, Gölcük, Başiskele, Derince, Körfez ilçelerinden çoğunluğunu kadınların bulunduğu programlarda vatandaşlarla buluştu. Her gün farklı bir ilçede gerçekleşen programlarda; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, Karamürsel ilçe Başkanı Şinasi Yazar, Kandıra ilçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, Karamürsel ilçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Arslanbay Eraslan, Derince Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Körfez Kadın Kolları Başkanı Afife Karatekin, Kandıra ilçe Kadın Kolları Başkanı Necla Ekinci Kuru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Katıldığı programlarda konuşan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, referandum sürecinde herkese ihtiyaçları olduğunu belirterek “Sizlere ihtiyacımız var. Sizin gittiğiniz veya bulunduğunuz yerde anayasa ile ilgili bir şey gündeme geldiğinde istiyoruz ki tüm kadınlarımız bilinçli olsun. Bunun için güçlü bir propaganda yapmak istiyoruz. Bu yüzden size ihtiyacımız var. Referandum parti seçimi değil, ülkenin geleceğinin seçimi olduğunu unutmamız lazım. Referandum son durak. Bir daha seçme hakkımız olmayacak. Belki de ülke bir bilinmemeye doğru sürüklenecek. O yüzden Türkiye’nin geleceği için düşüncelerinizi paylaşmanız için bu toplantıları düzenledik” dedi.

“KİMSEYE TERÖRİST DEMEYECEĞİZ”

Açıklamasına devam eden Hürriyet, “Bu seçim ülkenin kaderinin oylanmasıdır. Vereceğimiz her oy birbirimizin kaderini belirleyecek. O yüzden birbirimize karşı sorumluluğumuz var. Düzgün bir şekilde vatandaşa anlatmamız lazım. Kimseye terörist demeyeceğiz. Evet diyen de bizim vatandaşımız hayır diyen de. O yüzden kullanacağımız dil çok önemli. Ben de milletvekili olmanın yanı sıra sizler gibi çocuklarımızın geleceğinden endişe eden bir anneyim. Hepimiz cesaretle düzgün bir dille, tüm tanıdıklarımıza anayasa ile ilgili bildiklerimizi ve kaygılarımızı anlatmalı ve hayır oylarımızı arttırmalıyız. Özellikle 2010 referandumunda yapılan anayasa değişikliği ile Feto çetesinin devletin kurumlarına yerleştirildiğini, o dönem verilen evet oylarının ülkeye hayır getirmediğini, şimdi ise Hayır'da hayır olduğunu anlatacağız.

SİSTEM DEĞİL REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasa değişikliğinin kadınların hakları açısından önemine de değinen Hürriyet, “Bu anayasada ne yazık ki kadınların hakları yok. Sistem değil bu bal gibi rejim değişikliğidir. Bu, cumhuriyeti yıkma projesidir. Cumhuriyet rejimini sadece isim olarak bırakacaklar. Bu bir kanun değişikliği değil. Anayasa değişikliği. Bütün temeli değiştirecek, bütün sistemin ve mekanizmanın değişeceği bir anayasadan bahsediyoruz. Sonradan aldatıldık deme imkanı yoktur. Parlamenter sistemden dem vuruyorlar. Ama 15 yıldır tek başına iktidarda olan AKP’dir”

SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEDİLER DE PARLAMENTER SİSTEM Mİ ENGEL OLDU?

Hürriyet, “Sorunları çözmek için, İşsizliği, yoksulluğu, terörü bitirmek için çözüm aradılar da parlamenter sitem mi engel oldu? Dış ticarette ihracat rekorları kırmak üzereyiz sanayi üretimi var da parlamenter sistemi mi mani oluyor? Fabrika kurmak istediler, taşeron işçilerine verdikleri sözleri tutmak istediler de ya da atanmayan öğretmenler için kadro açmak istediler de parlamenter sistem mi engel oldu? Yıllarca istikrar deyip durdular, istikrar oy verenleri değil sadece tek başına gelenleri doyurdu. Taşeron işçisinin derdinin çaresi hayır oyudur. İşsiz gençlerin derdinin çaresi hayır oyudur” ifadelerini kullandı.

TEK BİR KİŞİ Mİ KAZANSIN YOKSA MİLLET Mİ?

Hürriyet, “Anayasa maddelerinden birisi de milletvekilliğini 600 milletvekilliğine çıkıyor. 550 milletvekili neyinize yetmiyor. 550 milletvekilinin çözemediği sorunu artı 50 milletvekili mi çözecek? Bu kadar yetki tek kişiye verildiğinde seçilen o kişi vatan haini çıkarsa ne olacak. Bize dayatılan bu Anayasada onu durduracak hiç bir yetkimiz olmayacak. Unutmayın ki referandumda evet çıkarsa tek kişi kazanacak, hayır çıkarsa Türkiye kazanacak” dedi.