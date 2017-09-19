Hürriyet, Gebze’de pazarcının yanındaydı

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, partilileri ile birlikte önceki gün Gebze Cuma Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafını ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki Gebze ilçe Başkanvekili Serdar Tüze, Gebze ilçe Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit ve Gebzeli partilileri ile birlikte Gebze’de ziyaretlerine devam etti. İlk olarak Gebze Cuma Pazarı’nı ziyaret eden Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki partilileri alışveriş yapan vatandaşlara bereketli alışveriş, çalışan Pazar esnafına ise hayırlı işler diledi.

VATANDAŞIN AYAĞINA GİTMEK BENİ MUTLU EDİYOR

Pazar esnafıyla bol bol konuşma fırsatı da bulan Milletvekili Hürriyet, “Önemli olan insanlara tam yerinde ve tam zamanında dokunabilmek. Meclis tatili süresince bütün ilçelerimizde bu çalışmaları aksatmamaya çalışıyoruz. İnsanlar siyasetçileri sadece seçimden seçime gördükleri için beni karşılarında gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Ama bir süre sonra mutlu olduklarını yüzlerinden anlayabiliyorum. Ben de vatandaşlarımızla birlikte mutlu oluyorum” açıklamasında bulundu. Milletvekili Hürriyet daha sonra Gebze ilçe Başkan vekili Serdar Türe, Darıca ilçe Başkanı Yakup Törk, Gebze ilçe Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit ve partilileri ile birlikte Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ta İzafet Artun'un 'Yaşamdan Çizgiler' isimli resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.