Hürriyet, Kabakoz için Bakan’dan müfettiş istedi

CHP Milletvekili Hürriyet, Körfez Barbaros Mahallesi’nde oturan vatandaşları isyan ettiren imar sorunu hakkında Bakanı Özhaseki’ye yazılı soru önergesi sundu.

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Kabakoz olarak bilinen mevkide vatandaşların yaşadığı sorunu meclise taşıdı. Hürriyet, sorunun isyana dönüştüğü mahalle ile ilgili bakanlığın müfettiş görevlendirip görevlendirmeyeceğini sordu.

BELEDİYEYE YAKIN İSİMLER ARSA MI TOPLUYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması üzerine sunduğu soru önergesinde konuya açıklık getiren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir süre önce riskli bölge olarak ilan edilen söz konusu bölgemizde Körfez Belediyesi ile vatandaşlar arasında çıkan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Belediyenin yeni planlamasında ise vatandaşların arsaları rızaları olmadan birleştirilmiştir. Körfez Belediyesi bu arsalardan yüzde 10 pay ayırdığı söylenmektedir. Ayrıca mahalle sakini hak sahipleri belediyeye yakın isimler dolaylı yoldan arsa toplamakta ve sanayi kuruluşlarına fahiş fiyatla sattıklarını söylemektedir. Hak sahiplerinin binalarına 100 ila 160 bin lira arasında teklif verilmekte, yine metrekaresi 600 lira teklif edilen binalara satış ilanlarında 2 bin 500 ila 10 bin lira arası fiyatlar konulmaktadır”

VATANDAŞLAR İCRA KORKUSUYLA YAŞIYOR

Riskli alan olduğu için boşaltılmaya çalışılan Kabakoz’daki artan emlak vergisi konularını da Bakan Özhaseki’ye soran Milletvekili Hürriyet, “Kabakoz mevki sanayi alanına çevrilince emlak vergisi bedelleri yükselmiştir. Körfez Belediyesi görevlileri tarafından aranan vatandaşlara, biriken emlak borçları bildirilip, ödenmemesi halinde icra takibine geçileceği bildirilmiştir. Ayrıca mahalle sakinleri bıktırılması için mahalle içine konteynırlar konulmuş ve TIR’ların mahalle içlerine kadar girmelerine ses çıkarılmamıştır. Yeniden yapılandırılan alanda hisse alan anonim bir şirket, daha sonra kalan hisselerdeki ortaklığın giderilmesi için mahkemeye başvurduğu ve evlerinin, arsalarının zorla sattırmaya çalıştığı iddiaları da bulunmaktadır” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yönelttiği sorular;

1. Körfez ilçesi Kabakoz mevkiinde sonradan sanayi alanlarına çevrilmesi ile emlak vergilerinin yükselmesi etik ve yasal mıdır?

2. Mahalle sakinlerinden yok pahasına alınmak istenen binaların, fahiş fiyatlarla satılmak istenmesi konusunda bakanlığınızın bir bilgisi var mıdır?

3. Bakanlığınız söz konusu sorunlu bölge hakkında müfettiş görevlendirmesi yapması söz konusu mudur?