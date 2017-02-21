Hürriyet, Karamürsel’de bilgilendirme yaptı

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet yapılacak olan referandum öncesi bilgilendirme yapmak için Karamürsel ilçe binasında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet, “Bugün Karamürsel ilçemizde partililerimiz ve değerli büyüklerimizle bir araya geldik. Referandumun hayırlı olması için yapılması gerekenleri değerlendirdik, partililerimizi bilgilendirdik” dedi. Programda Karamürsel ilçe Başkanı Şinasi Yazar, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, ilçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Arslanbay Eraslan, Belediye Meclisi Üyeleri Orhan Demirel, Meral Karadeniz, Ali Kara, Ahmet Çalık ve partililer de hazır bulundu.