Hürriyet, kirliliğin peşini bırakmıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, geçtiğimiz ay İzmit Körfezi’nde yaşanan kirlilik olayının peşini bırakmıyor.

Bilindiği üzere İzmit Körfezi’nde 12 Ocak tarihinde 100 tona yakın sızan Fuel Oil, denizde büyük çapta kirliliği yaratarak, birçok deniz canlısının ölmesine neden olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan facianın failini açıklamazken, ilgili şirkete 2 milyon 100 bin lira ceza kesildiği belirtildi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yaşanan facianın peşini bırakmadı.

ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANMADI

Mecliste yasa görüşmeleri sırasında soru cevap bölümünde Hükümeti temsilen bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye, İzmit Körfezi’nde yaşanan faciayı sordu. Milletvekili Hürriyet, “Körfez ölüyor, büyük bir kirlilik nedeniyle. Yetkililer ne yazık ki susuyor. Bu kirliliğe neden olan firmanın tespiti için 28 ayrı yerden numune alınıp, analiz için TÜBİTAK’a gönderildi. Ancak bu analiz sonuçları halen daha açıklanmadı. Poliport isimli firmaya ceza kesildiği ortaya çıktı”

KESİLEN PARA CEZASI NEYİN TAZMİNİ?

Konuşmasına devam eden CHP Milletvekili Hürriyet, “Kesilen para cezası neyin tazminidir? Bu tazminat seyre çıkamayan gemiler için midir? Yoksa zarar gören diğer liman işletmeleri için midir, bilinmiyor. Herhangi bir açıklama da yapılmıyor. Diğer yandan deniz ekosisteminin durumu nedir? Hangi yaptırımlar uygulanacaktır? Bu konuda yetkililer ne gibi önlemler alacaktır? Kamuoyu bu konuda bilgi beklemektedir” dedi.