Hürriyet: Kitapların sorumluları yargı önüne çıkacak

Fatma Kaplan Hürriyet, Gaziantep Şahinbey ilçe Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere dağıttığı ahlak ve mantık dışı kitapları ifşa ederek, “Bu kitapların sorumluları yargı önüne çıkana kadar mücadele edeceğiz" dedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Kütahya Belediyesi ile Denizli Pamukkale Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere dağıttığı ahlak ve mantık dışı kitapları ifşa eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “ ‘Kocası için süslenmeyen, erkeğin reisliğine itaat etmeyen kadın dövülebilir’ diyen, çok eşliliği yeni çiftlere tavsiye eden, hatta eşler arasındaki cinsel münasebete bile karışan bir kitap nasıl olur da belediyeler tarafından insanlarımıza dağıtılabilir? Hangi güç buna cesaret edilmesine olanak sağlayabilir?” diye sordu.

“BASİTE İNDİRGENECEK BİR ŞEY DEĞİL”

Konunun birebir muhatabı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya konuyu ilettiklerini belirten Fatma Kaplan Hürriyet, “Kitaplarda yer alan ifadelerin direkt olarak suç unsuru içermesinden ötürü savcıları göreve çağırdık. Mecliste soru önergelerimizi sunduk, ‘Bu konu, o kadar da basite indirgenecek bir şey değil. Gelin, bu konuyu mecliste araştıralım’ dedik. Ne sorularımıza Sayın Bakan Hanım’dan cevap geldi, ne de meclis araştırma önergemize olumlu bir yanıt aldık” dedi.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA DAĞITILIYOR”

Hürriyet, “Daha istediğimiz cevapları bile alamadan Gaziantep Şahinbey ilçe Belediyesi’nin dağıttığı iki ayrı kitap daha gün yüzüne çıktı. Birisi ‘Aile Saadeti’, diğeri ise ‘Kadın ve Aile İlmihali’ isimli iki kitap. Bir kez daha kadının şiddet görmesini normalleştiren, kadını aşağılayan, kadını basit bir cinsel obje haline getiren, değersizleştiren kitapların Türkiye’nin dört bir yanında dağıtılmakta olduğunu görüyoruz. Buna karşılık ülkemizi yönetenler ne yapıyor? Her gün yüzlerce kadın sokaklarda şiddete maruz kalırken, bu şiddetin sebebini neden uzakta arıyoruz?” diye sordu.

“BU KİTAPLARI ÖNLERİNE ATACAĞIM”

Fatma Kaplan Hürriyet, “Daha önce de söylediğim gibi; ya hükümet, belediyeler hakkında soruşturma başlatır ve bu olayın sorumlularını yargı önüne çıkarır, ya da AKP kadına yönelik şiddetten her bahsettiğinde bu kitapları onların önüne atacağım. Bunun da böyle bilinmesini ister, bu kitapların sorumlularının yargı önüne çıkana kadar, yüzlerini domates gibi kızartmaya ve hesabının sorulması için mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.