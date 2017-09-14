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Hürriyet, Körfez’de vatandaşlarla buluştu

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Hürriyet, Körfez’de vatandaşlarla buluştu
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez ilçesinde partilileriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla buluştu

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, her gün ayrı bir ilçede çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili Hürriyet, önceki gün de Körfez ilçesi Güney Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını dinledi.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Güney Mahallesinde ziyaretlerinde Milletvekili Hürriyet’e, Körfez ilçe yöneticileri Melek Fırıncı, Figen Ergün, Senem Doğan, Körfez Belediyesi Meclis üyeleri Nilgün Solakoğlu ve Körfez Kadın Kolları Başkanvekili Aysel Ersoy eşlik etti. Mahallede bulunan esnafların dükkanlarına tek tek girerek esnafla sohbet eden CHP Milletvekili Hürriyet, sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmedi.

YENİ DÖNEME HALKIMIZLA BİRLİKTE HAZIRLANIYORUZ

Esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşları da selamlayan Hürriyet, “Meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar elimizden geldiğince halkımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Partililerimizle birlikte bütün ilçelerimizde yaptığımız programların yanı sıra, hafta sonları insanların en mutlu günleri olan düğünlerde de yanlarında oluyoruz. Bu şekilde meclis tatilini vatandaşlarımızın yanında olarak yeni yasama dönemine hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

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