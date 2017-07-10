CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet "Milyonlar yalnız bırakmadı" dedi

25 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’ne bir değerlendirmede CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de insanların ‘Adalet Yürüyüşü’ne beklentilerin çok üzerinde ilginin olduğunu dile getirerek, “İnsanlar kendi istekleriyle, kendi talepleriyle bu eyleme destek vermesi benim açımdan en muhteşem andı” dedi.

“COŞKU MİTİNGDE ARTTI”

Kılıçdaroğlu’nun tek başına yürüyeceğini söylemesine rağmen arkasından milyonların yürüdüğünü kaydeden Hürriyet, “Maltepe’deki miting ile coşkumuz daha da arttı. Parti ayrımı olmadan, tek bir amaç altında ‘hak, hukuk, adalet’ sloganları ile yürüdük. Adalet, herkes için adalettir” açıklamasında bulundu.

“HAKLI OLAN KAZANIR”

Hürriyet şöyle konuştu: “İsteğimiz sesimizi herkese duyurmaktı ve bunu başardık. İnsanlar korkularını yendi. Herkes mücadelenin sokaklarda da yapılabileceğini gördü. Her kesimden insan yürüyüşe destek verdi. Bizim için bu çok önemliydi. Haklı olduğumuzu herkese gösterdik. Meşru olan haktır ve haklı olan her zaman kazanır.”

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