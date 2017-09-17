Hürriyet, sanayi esnaflarını ziyaret etti

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki partilileri sanayi esnafını gezerek hem sorunlarını dinledi hem de hayırlı işler diledi

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Birkan Koçak, Başiskele ilçe Başkanı İrfan Keskin ve partilileriyle birlikte önceki gün Başiskele'deki sanayi esnafını ziyaret etti.

SANAYİ SİTESİ ESNAFININ SIKINTILARINI DİNLEDİ

Beraberindeki partilileri ile birlikte ilk olarak Başiskele Küçük Sanayi Sitesi’ndeki esnafları selamlayan Milletvekili Hürriyet, sanayi esnafını ziyaret etti. Sanayi esnafına hayırlı işler dileyen ve dertlerini dinleyen Hürriyet, Başiskele Sanayi Sitesi Site İdare Amiri Demet Koç'u da unutmadı ve yeni kurulan sanayi sitesi hakkında Koç’tan bilgi aldı. Partilileriyle birlikte İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan’ı da makamında ziyaret eden Hürriyet, daha sonra tanınmış sanayi esnaflarından Adnan Uçar ve Cihat Uçar kardeşleri de işyerlerinde ziyaret ederek sanayi esnafının sıkıntılarını dinledi.