Hürriyet'in dikkatinden kaçmayan "Yeşilova" tabelası

Turan Güneş Caddesi'nde alt yapı çalışmaları trafiği çekilmez bir hale sokuyor...

Turan Güneş Caddesi üzerinden aylardır süren İSU'nun alt yapı çalışmaları vatandaşları çileden çıkartmaya devam ediyor. Çalışma nedeniyle asfalt yollar kırılıp üzerlerine çakıl taşları döülüyor. Yolların yarısı asfalt yarısı çakıl olunca araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde çekilmez bir hal alan cadde trafiği esnafı da bir o kadar olumsuz etkiliyor.

MİLYONLARI KAZA KAZA BULDUNUZ MU?

Zaman zaman belediye otobüslerinin güzergahları değiştirilse de bu bir çözüm olmuyor. Durumun sıkıntısını çeken bir diğer kişi ise CHP Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet. Hürriyet, evinin yolu üstündeki Yeşilova tabelası dikkat çekerek "Zincirlikuyu caddesinden evime giderken Hasan Kaya sokağının başındaki Yeşilova tabelası gözüme ilişti. Bizim sokaktan Yeşilova'ya çıkış vermişler ama yolun sonundaki Cumartesi pazarını hiç düşünmemişler. Nereden gidecek bu millet? Trafik felç! Evimize giremeyeceğiz nerdeyse...! Bir şeyi de doğru yapsalar şaşıracağım. Katlettiniz sokakları. Bekirdere, Yenişehir, Turan Güneş, Mehmet Ali Paşa'da günlerdir bitmeyen çalışmalar çileye dönüştü. Yerin altına milyonlar gömmüştünüz. Kaza kaza buldunuz mu bari!