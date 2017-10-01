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Hürriyet’ten Gölcük turu

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Hürriyet’ten Gölcük turu
CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet partilileriyle birlikte Gölcük’te bir takım ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün Gölcük ilçesinde çalışmalarda bulundu. CHP Gölcük ilçe Başkanı İsmet İşeri, Gölcük ilçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen ve partilileriyle birlikte Gölcüklü şehit ailesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi ile aynı hastanede tedavi gören partililerini ve yaşanan talihsiz olayda hayatını kaybeden Zehra Derin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

 

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Gölcük ilçesindeki çalışmalarına ilk olarak 2011 yılında Hakkari’de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer'in Gölcük'te oturan annesi Fatma Geçer ile ağabeyi İsmail Geçer'i ziyaret eden Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki partilileri şehit ailesinin sıkıntılarını dinledi. Şehit annesi Fatma Geçer ile bol bol sohbet eden Hürriyet daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan'ı makamında ziyaret etti. Başhekim ziyaretinin ardından aynı hastanede tedavi gören Gölcük Belediyesi geçmiş dönem Sosyal Tesisler Müdürü Zait Akın ve CHP Gölcük geçmiş dönem İlçe Saymanı Murat Öner’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

 ZEHRA DERİN’İN AİLESİNİ UNUTMADI

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde partililerini ziyaret eden Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki ilçe Başkanı İsmet İşeri ve ilçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen hastanede tedavi gören hastaları da unutmadı. Hastalara da geçmiş olsun dileyen Hürriyet son olarak geçtiğimiz hafta ilçede yaşanan talihsiz bir olayda hayatını kaybeden bir buçuk yaşındaki Zehra Derin Bodur’un ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Hürriyet, Bodur Ailesi’nin herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, ihtiyaçları halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

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