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Hürriyet’ten KHK’lara sert tepki!

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Hürriyet’ten KHK’lara sert tepki!
Aralarında pek çok akademisyenin de ihraç edildiği son KHK ile ilgili mecliste konuşan Milletvekili Hürriyet, “Yaşananlar tek adam sisteminin ayak sesleridir” dedi

OHAL kapsamındaki 686 Sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; aralarında akademisyenlerin de bulunduğu ihraç listesini mecliste eleştirdi.

 

YAZIKLAR OLSUN!

AKP’nin, getirmeye çalıştığı Başkanlık faturasını ödettiğine dikkat çeken Milletvekili Hürriyet, “AKP; başkanlığın faturasını ülkemize, eğitim sistemimize, bilim insanlarımıza ödetmeye devam ediyor. Üniversiteleri neredeyse boşaltan, sırf muhalif oldukları için akademisyenleri bir gecede üniversiteden koparan karanlık zihniyete yazıklar olsun.

 

“BU KORKUYA YENİLMEYECEĞİZ”

Dün gece yayınlanan KHK, getirilmek istenen otoriter rejimin ve tek adam düzeninin ayak sesidir. Son ihraçlar tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Herkesi terörist ilan eden bu karanlık zihniyet aslında korkunun da göstergesidir. Bu korkuya yenilmeyeceğiz. Biat edenlere inat, itaat edenlere inat, mücadelemiz devam edecektir. FETO bahanesiyle ve KHK sopasıyla muhalifleri susturmak isteyen, hukuksuzluk, haksızlık ve vicdansızlık derhal son bulmalıdır” açıklamasında bulundu.

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