Hurşit Güneş ve Kenan Evin'in acı günü!

CHP Kocaeli Eski Milletvekili ve PM üyesi Hurşit Güneş’in amcasının oğlu ve Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin'in kayın biraderi Aziz Güneş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kandıra esnaflarından olan, Eski Dışişleri Bakanı merhum Prof. Dr. Turan Güneş’in yeğeni, CHP Kocaeli eski Milletvekili ve PM üyesi Hurşit Güneş’in amcasının oğlu, Kandıra eski Belediye Başkanı Numan Güneş’in yeğeni, Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin’in kayınbiraderi olan Aziz Güneş (64) geçtiğimiz hafta Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerindeki iş yerinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. VM Medical Park Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Güneş, 9 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Aziz Güneş’in cenazesi yarın (Pazar) Kandıra Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Nuri AKÇAHARMAN