Kocaeli Barosu'nun başarılı avukatlarından olan ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve Kocaeli Kandıralılar Derneği eski Başkanı Hüseyin Acurman’ın annesi Rabia Acurman, hastanede tedavi altında alındı. İlimizde serbest avukatlığın yanı sıra CHP’de de birçok görevde bulunan Hüseyin Acurman, annesini hastanede bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bir süre daha hastanede kalacak olan Rabia Acurman’ı CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da ziyaret etti. Cengiz Sarıbay, Raiba Acurman’a geçmiş olsun dileğinde bulunarak acil şifalar diledi.
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Hüseyin Acurman'ın annesi hastaneye kaldırıldı
İlimizin başarılı avukatlarından olan CHP’li Hüseyin Acurman’ın annesi hastanede tedavi altına alındı
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