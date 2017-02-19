  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 18 °C
  • İstanbul : 14 °C
  • Sakarya : 18 °C

Hüseyin Acurman'ın annesi hastaneye kaldırıldı

»
Hüseyin Acurman'ın annesi hastaneye kaldırıldı
İlimizin başarılı avukatlarından olan CHP’li Hüseyin Acurman’ın annesi hastanede tedavi altına alındı

Kocaeli Barosu'nun başarılı avukatlarından olan ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve Kocaeli Kandıralılar Derneği eski Başkanı Hüseyin Acurman’ın annesi Rabia Acurman, hastanede tedavi altında alındı. İlimizde serbest avukatlığın yanı sıra CHP’de de birçok görevde bulunan Hüseyin Acurman, annesini hastanede bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bir süre daha hastanede kalacak olan Rabia Acurman’ı CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da ziyaret etti. Cengiz Sarıbay, Raiba Acurman’a geçmiş olsun dileğinde bulunarak acil şifalar diledi.

untitled-2-033.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük depremi planlanarak mı yapıldı?19 Şubat 2017 Pazar 12:32
  • SES’te Bektaş ve Etiler başkan seçildi19 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Japon deprem uzmanı uyardı: Deprem az ölüm çok!19 Şubat 2017 Pazar 11:34
  • İzmit'in hedefi özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek19 Şubat 2017 Pazar 11:15
  • Havuz suyu operatörleri KO-MEK’te yetişti19 Şubat 2017 Pazar 11:14
  • Kırkyama Atölyesi’nde sertifika töreni19 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Vanlılar Derneği’nden tüm dernekleri buluşturan etkinlik19 Şubat 2017 Pazar 11:12
  • Başkan Baran genç hafızları tebrike etti19 Şubat 2017 Pazar 11:11
  • Altıntaş: Bu güzel birlikteliğimiz hiç bozulmasın19 Şubat 2017 Pazar 11:08
  • Sürücülere önemli uyarı: 109 TL ceza ödemek istemiyorsanız...19 Şubat 2017 Pazar 10:57
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim