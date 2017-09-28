Hüseyin Ayaz, incelemede

Saha programlarına ağırlık veren ve ilçe genelindeki proje çalışmalarını sık sık denetleyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bu incelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelme imkanı buluyor

Mahallelerde incelemeleri sırasında bölgelerde yer alan STK’lara konuk olan, mahalle sakinleri ile bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Ayaz’ın bu yakın duruşu halkın da ilgisini görüyor.