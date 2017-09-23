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Hüseyin Ayaz maça bekleniyor

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Hüseyin Ayaz maça bekleniyor
BAL 11. Grup temsilcimiz Başiskele Doğantepespor sezonun ilk maçında İstanbul Beylikdüzü’nü konuk edecek.

Maçın özel konukları arasında Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın da yer alması bekleniyor. Her hangi bir aksilik ve ekstra bir program olmazsa Ayaz’ın bugünkü maçta protokoldeki yerini alacağı tahmin ediliyor. Başiskele için tarihi bir maç olan ve ilçenin ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de temsil edileceği mücadelede Ayaz’ın vereceği moral de futbolcuları olumlu etkileyecek. 

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