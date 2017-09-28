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Hüseyin Ayaz, muhtarlarla buluştu

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Hüseyin Ayaz, muhtarlarla buluştu
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 8 yıldır hiç aksatmadan muhtarlarla mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor, ayda bir kez de toplantı düzenliyor

Muhtarlarla koordinasyonu ve işbirliğini arttırmak, muhtarlar aracılığı ile gelen hizmet öneri ve talepleri almak üzere her ay düzenlenen muhtarlar gurup toplantısı bu kez Başiskele’de yeni hizmet vermeye başlayan Sütlüce Pastane ve Cafe’de yapıldı.

 

“TAVİZ VERMEMELİYİZ”

Başkan Ayaz toplantıda ulaşım, altyapı, çevre, eğitim hizmetlerini anlatarak, yakın zamanda yapılacak olan projeler hakkında da bilgiler verdi. Vatandaşlar tarafından muhtarlar aracılığı ile iletilen talepleri dinleyen Başkan Ayaz ilgili birim müdürlerine talimat vererek değerlendirilmesi üzerine notlar aldı. Konuşmasında “Sergilemiş olduğumuz birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermemeliyiz” diyen Başkan Ayaz  “Ülkemiz için, Başiskelemiz için,  gelecek nesillerimiz için elbirliği ile çalışıp üretken olmalıyız. Biz tarafız, biz hizmetten, ak işlerden ve mazlumlardan yana tarafız” dedi. 

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