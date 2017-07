Hüseyin Ayaz’ın oğluna İMO rozeti

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın oğlu Zeynel Ayaz, Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu

Başkan Ayaz, eşi ile birlikte oğlunun mezuniyet törenine katıldı. İnşaat mühendisi olarak mezun olan Zeynel Ayaz, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’ne üye oldu.

AYAZ’I KUTLADI

Oda rozeti Başkan Tolga Ok tarafından takılan Zeynel Ayaz’ın çok mutlu olduğu konuşuluyordu. Ayaz’ı kutlayan Oda Başkanı Ok, “İnşaat mühendisliği gurur verici bir meslektir. Mesleğimiz, toplumun her kademesini etkileyen bir sektördür. Biz inşaat mühendisleri, toplumun yapıcılarıyız. Toplumsal yarar ilkesi, etik anlayış, erdemli davranış, mesleğimiz boyunca vazgeçilmezimiz olmak zorundadır. Bu gurur verici mesleği seçtiği için Zeynel Ayaz’ı tebrik ediyorum” dedi.