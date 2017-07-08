  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 26 °C

Hüseyin Ayaz’ın oğluna İMO rozeti

»
Hüseyin Ayaz’ın oğluna İMO rozeti
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın oğlu Zeynel Ayaz, Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu

Başkan Ayaz, eşi ile birlikte oğlunun mezuniyet törenine katıldı. İnşaat mühendisi olarak mezun olan Zeynel Ayaz, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’ne üye oldu.

 

AYAZ’I KUTLADI

Oda rozeti Başkan Tolga Ok tarafından takılan Zeynel Ayaz’ın çok mutlu olduğu konuşuluyordu. Ayaz’ı kutlayan Oda Başkanı Ok, “İnşaat mühendisliği gurur verici bir meslektir. Mesleğimiz, toplumun her kademesini etkileyen bir sektördür. Biz inşaat mühendisleri, toplumun yapıcılarıyız. Toplumsal yarar ilkesi, etik anlayış, erdemli davranış,  mesleğimiz boyunca vazgeçilmezimiz olmak zorundadır. Bu gurur verici mesleği seçtiği için Zeynel Ayaz’ı tebrik ediyorum” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğal ürünler Kandıra köylü pazarında08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:06
  • Turbo İsmail’den Vali Aksoy’a ziyaret08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:04
  • Çocuklar, ‘Harika Kanatlar’ ile eğlendi08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:03
  • Sakarya'daki vahşete onlar da sessiz kalmadı!08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:35
  • Kartepe’de eğlence başlıyor!08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
  • Festival var şenlik var!08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:00
  • İzmit Belediyesi Ağrı’yı güzelleştiriyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 00:24
  • Körfez'de festival coşkusu!07 Temmuz 2017 Cuma 22:31
  • İzmit'te şölen havası... Helvalar Bulut'tan...07 Temmuz 2017 Cuma 17:34
  • Gölkay baştan sona elden geçti07 Temmuz 2017 Cuma 17:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim