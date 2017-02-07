Hüseyin Ayaz’ın tılsımı

Bülent Ekinci

Bir iki gün önce Hüseyin Ayaz’ın yine yaşlı bir teyzeye sarıldığı fotoğraf gözüme çarptı.

Kendi kendime, “Ne kadar da çok seviyor yaşlıları” dedim. Merak ettim Hüseyin Ayaz’ın internet sitesine girdim. Fotoğraflar bölümüne baktığımda belki de gördüklerim beni şaşırtmadı. Ayaz’ın albümü yaşlı insanlarla çekildiği fotoğraflarla doluydu.

7 yıldızlı ilçe sloganının tescilini alan ve bu sloganı başkanlığını yaptığı ilçeye giydirmeyi başaran Hüseyin Ayaz, ilimizin en genç belediye başkanlarından biri.

Ayaz, bölgesinde sevilen bir siyasetçi oldu. Aslında siyasetten önce bölgenin sevilen bir genci de diyebiliriz kendisine.

Sonuçta Kocaeli’de doğdu ve şuan başkanlık yaptığı bölgede büyüdü ve okula gitti.

O kentin ve yörenin çocuğu olarak görülür hep.

1970 doğumlu olan Ayaz, Refah Partisi döneminden beri siyasetin içinde. Teşkilat yöneticilikleri, meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Eski Yeniköy beldesinin son belediye başkanıydı.

Ardından birleşen beldelerle oluşan Başiskele’nin de ilk belediye başkanı oldu.

Ayaz 2009 yerel seçimlerinde yüzde 53.1 oy alarak rekor kırdı.

2014 yerel seçimlerinde de oyunu artırdı ve yüzde 54.7 oy oranına ulaştı.

Kuşkusuz oy yüzdesinin bu denli yüksek olmasında mensubu olduğu partinin büyük etkisi var. Ancak Ayaz’ın da hakkını yememek lazım…

Onu muhalifleri de seviyor, siyaset ile uzaktan yakından alakası olmayan da…

Peki, bunu nasıl başarıyor dersiniz?

“Halka dokunmayı biliyor”

“Gönül almayı, tatlı konuşmayı” iyi biliyor.

Karşısına çıkan seçmene adıyla hitap edebiliyor, çünkü tanımadığı yok ilçede.

Hani derler ya “tribünlere oynamak” diye, Ayaz yaptığı icraatları pazarlamayı çok iyi biliyor.

Büyükşehirlerin bulunduğu illerde bir ilçe belediye başkanının üzerine düşen en büyük görev ilçesine yatırım getirmek, ilçesini tanıtmak, alkışlatmaktır.

Ayaz, bunu başarıyor.

Bazı zamanlar eleştiriliyor da…

Ama zaten eleştirinin olmadığı bir ortamda başarıdan bahsetmek mümkün değildir.

***

Ayaz kendini yaşadığı ilçeye sevdirmek için neler yapıyor?

Kimi zaman yaşlı komşusunu ziyaret ediyor, kimi zaman ilçesinde hasta olan vatandaşları.

Sokakta gördüğü insanlara sarılıyor, hatır soruyor en az iki dakika sohbet ediyor.

O siyasetin insan odaklı olduğunu biliyor ve ona göre davranıyor.

Hizmet etmek belediyeciliğin asli işi ama halka dokunmak kişinin vicdani bir hareketidir.

Makamlar, mevkiler gelip geçer, geride hatıralar ve hoşça geçirilen anılar kalır. Ne güzel şeydir hatırlanmak, ne güzel şeydir unutulmamak.

Sarılıp bir hatır sormanın manası da büyüktür. Gönüllere giden yol, güzel söylenen bir iki sözle, güzel bakan iki gözle açılır.

Başkanından iki güzel söz duyan seçmen, evinin önünde asfalt yok, toz - toprak var diye kızmaz belediyeye, zaten topraktan geldik toprağa gideceğiz der, mühim olanın gönül almak olduğunu bilir.

Tebessümü yüzünden eksik olmayan Ayaz’ın bu başarısına katkı sunan iki kişi var. Onların nasihatleri ve dualarına hep ihtiyaç duyan Ayaz aynı çatı altında yaşadığı annesi Nimet Teyze ve babası Zeynel Amca’ya çok şey borçlu. Kim bilir belki de Ayaz’ın tılsımı ailesinin hayır dualarında gizlidir…

Bu benzinlik içki mekanı mı oldu?

Başiskele battı çıktının hemen yanında bulunan BP Akaryakıt İstasyonu yaklaşık 1 yıldır atıl şekilde duruyormuş. İçkicilerin mekanı haline gelen eski akaryakıt istasyonu çevre sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Tinercilerin balicilerin toplanma merkezine dönen bu mekan yüzünden etraftakiler oldukça rahatsız. Gece olunca bu benzin istasyonunun önünden bile geçmeye korkan bölge sakinleri yetkililerin biran önce önlem almasını istiyor.

Burhan Saroğlu’nun eczacı oğlu iş yeri açıyor

İzmit Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Burhan Saroğlu’nu pek çoğunuz tanırsınız. Kendisi dostları arasında sevilen ve aranan bir şahsiyettir. Burhan Ağabey bu aralar oldukça heyecanlı. Heyecanının nedeni ise üzerine titrediği, onu okutmak için elinden gelen çabayı gösterdiği oğlu Onurhan Saroğlu ile ilgili. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nden mezun olan Onurhan, şu sıralar ilk işyerini açmaya hazırlanıyor. KOÜ Umuttepe Yolu üzerinde bulunan “Üniversite Eczanesi’nin tadilatını sürdüren Saroğlu ailesi 1 Mart itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Eczacı babası Burhan Saroğlu gurur duyduğu oğlu Onurhan’ın en büyük destekçisi oldu.

Kentsa Sitesi’nin kaldırımları…

KENTSA A Kapısı önünde 2016 yılında sökülen kaldırım taşları koruma duvarının üzerine istif edilmiş ve bu şekilde halen bekliyor. Fatih Sultan Mahallesi Okyanus Caddesi üzerindeki Kentsa Sitesi’nin koruma duvarlarının önündeki kaldırımlar biran önce onarılmayı bekliyor.

Ekşi’ye bir haftada iki torun

Anavatan Partisi Kocaeli eski milletvekili ve Ekcan Grup Firmaları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sefer Ekşi’nin bugünlerde keyfine diyecek yok.

Geçen hafta içinde iki kere dede olan Sefer Ekşi’ye ilk güzel haber kızı Sümeyra Ekşi’den geldi.

Sümeyra Ekşi Ekinci ve Umut Ekinci’nin ilk çocukları olan bebeğe Lila Defne ismi verildi.

Daha sonra da oğlu ve aynı zamanda da Ekcan Grup Firması İcra Başkanı olan Yakup Kadri Ekşi ikinci kez dede olmanın sevincini yaşattı.

Ece Ekşi ismini verdikleri bebek, Yakup ve Tuğçe Ekşi çiftinin ikinci çocukları.

Yakup ve Tuğçe Ekşi çiftinin bunun dışında üç yaşında Sefer Eren Ekşi isminde bir de erkek çocukları var. Haliyle bir haftada iki kez dede olma mutluğunu yaşayan Sefer Ekşi’nin de keyfine diyecek yok.