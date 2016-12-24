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Hüseyin Duran vefat etti

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Hüseyin Duran vefat etti
İzmit 28 Haziran Mahallesi Bağlar Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Duran (66) mesane kanseri nedeniyle vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Duran’ın cenazesi Bayraktar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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