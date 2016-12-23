Hüseyin Erol: 2035'de görüşmek üzere...

Buz gibi bir kış gününde, ufacık bir odada, katalitik sobadan zehirlenmemek için bir çok kez pencereyi açmak zorunda kaldığımız o günün üzerinden tam otuz yıl geçmiş. Bu zaman dilimi içinde, bana iki güzel evlat vererek taçlandırdığı yaşamımızda, her zaman mükemmel bir eş, mükemmel bir anne ve mükemmel bir iş kadını olan eşim Süreyya Küçük Erol'a, "AİLE 'mize" kattığı tüm değerler için minnettarım. Sağlık ve huzur içerisinde onunla yaşlanmak istiyorum. Onu çok seviyorum. 2035'de görüşmek üzere....
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