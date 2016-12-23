  • BIST 77.119
  • Altın 127,713
  • Dolar 3,5072
  • Euro 3,6644
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 3 °C

Hüseyin Erol: 2035'de görüşmek üzere...

»
Hüseyin Erol: 2035'de görüşmek üzere...
Uyanıklık yaparak seçmiş olduğum yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık 1985 günü evlenmiştim.

Buz gibi bir kış gününde, ufacık bir odada, katalitik sobadan zehirlenmemek için bir çok kez pencereyi açmak zorunda kaldığımız o günün üzerinden tam otuz yıl geçmiş. Bu zaman dilimi içinde, bana iki güzel evlat vererek taçlandırdığı yaşamımızda, her zaman mükemmel bir eş, mükemmel bir anne ve mükemmel bir iş kadını olan eşim Süreyya Küçük Erol'a, "AİLE 'mize" kattığı tüm değerler için minnettarım. Sağlık ve huzur içerisinde onunla yaşlanmak istiyorum. Onu çok seviyorum. 2035'de görüşmek üzere....

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaylak’tan Ünlü’ye eleştiri12 Aralık 2016 Pazartesi 14:09
  • Naci Kara’dan ilginç soru: Oyun mu, yoksa oyun mu?12 Aralık 2016 Pazartesi 14:08
  • Ruhi Çavdar’dan Bahçeli’ye destek12 Aralık 2016 Pazartesi 14:07
  • Sönmezoğlu’ndan veda gibi kutlama09 Aralık 2016 Cuma 14:44
  • İşeri’den hasta ziyaretleri09 Aralık 2016 Cuma 14:42
  • Ergün Berdan’ın çocuğu ameliyat oldu09 Aralık 2016 Cuma 14:41
  • Ali Akdemir, Eskişehir’de08 Aralık 2016 Perşembe 13:52
  • Yıldırım imamlık yaptı08 Aralık 2016 Perşembe 13:50
  • Canan Dağdeviren’den bir büyük başarı daha...08 Aralık 2016 Perşembe 13:45
  • Boston'dan dolar bozdurun kampanyasına destek04 Aralık 2016 Pazar 13:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim