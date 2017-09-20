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Hüseyin Küçükgüler vefat etti

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Hüseyin Küçükgüler vefat etti
İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 9. Sokak adresinde ikamet eden oto lastik tamircisi Hüseyin Küçükgüler (58) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Küçükgüler’in cenazesi Kuruçeşme Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi

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