Hüseyin Nazlı: Bekle beni Kocaeli!

Diyarbakır’da göletlerden yetişen, gazetemizin düzenlediği yarışlarda derece yapan Hüseyin Nazlı, yine iddialı geliyor.

Diyarbakırlı yüzücü, kentimizin dört bir yanında art arda düzenlenecek olan tüm açık su yüzme yarışlarına yeniden katılmaya hazırlanıyor. Hüseyin Nazlı ilimizde sempati toplamıştı. Nazlı, Değirmendere, Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi düzenlenen birçok yarışa katıldım ve sesimi duyurdum. Buralarda yeniden yüzeceğim. Teşekkürler” dedi

MERSİN-KIBRIS ARASINI YÜZMEK İSTİYOR

Diyarbakırlı yüzücü Hüseyin Nazlı’nın 10 yaşında başladığı yüzme merakı bir süre sonra tutkuya dönüştü. Bir okulun seçmelerini kazanarak hobisini aşka dönüştüren Nazlı, 2013 yılında İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçmeyi başardı. Nazlı’nın bundan sonraki hedefi, 1 gün 1 gece sürecek olan Mersin - Kıbrıs arasını yüzerek geçmek. Diyarbakır’ın bir köyünde dünyaya gözlerini açan 25 yaşındaki Hüseyin Nazlı, henüz 10 yaşındayken köylerinde bulunan su birikintileri ve göletlerde yüzmeye başladı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

İlk başlarda sadece bir merak olan yüzme, bir süre sonra Nazlı için büyük bir tutkuya dönüştü. Köydeki göletlerin küçük geldiği Nazlı, tehlikeli olmasına rağmen etrafta bulunan barajlara giderek uzun yüzüşler gerçekleştirdi. Ailesinin maddi durumu nedeni ile köyden kente göç eden Nazlı, buradaki beden eğitimi öğretmenlerine yüzmeyi çok sevdiğini ve kentte yüzebilecek yerlerin olup olmadığı sordu. Aldığı cevap karşısında hayal kırıklığı yaşayan Nazlı, pes etmeyerek bir kolejin düzenlediği seçmelere katıldı. 14 yaşındayken katıldığı seçmelerde başarılı olan sporcu için yeni bir hayat başlamış oldu.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA YILDIZI PARLADI…

2013 yılında düzenlenen İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçme yarışına katılan Nazlı, burada 6 buçuk kilometreyi 1 saat 14 dakikada yüzmeyi başararak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu yarıştan da alnının akıyla çıkan başarılı sporcu için artık daha büyük yarışlara katılma zamanı geldi. Sponsor bulunması halinde Nazlı, kariyerinde daha iyi bir derece elde etmek için Eylül ayını beklemeye başladı.

İLK HEDEF ÇANAKKALE BOĞAZI ve İZMİT KÖRFEZİ’Nİ YÜZEREK GEÇMEK

İstanbul Boğazı’nı geçtikten sonraki ilk hedefinin Çanakkale Boğazını da geçmek olduğunu kaydeden Nazlı, şöyle devam etti: Bundan sonraki hedefimde önümüzde Çanakkale yarışı var, kendi kendime dedim ki İstanbul Boğazı’nı geçtim, Çanakkale Boğazı’nı da geçmeliyim. Bunun için 30 Ağustos'taki Çanakkale yarışına katılmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Çanakkale Boğazı’ndaki yarış biraz daha zor. Akıntısı daha fazla güçlü, buna göre çalışıyorum.”

2018’E MANŞ DENİZİNİ GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Sponsor bulunması halinde 2018 yılında Manş denizini yüzmeye çalışacaklarını sözlerine ekleyen Nazlı, “Fransa’dan İngiltere’ye yüzeceğiz. Bu da 30 kilometrelik bir yol. Ben Diyarbakır’ın artık bir yüzme kenti haline gelmesi için kendimce elimden gelen çabayı gösteriyorum, benimle beraber diğer arkadaşlarımız da var. Biz birlikte Diyarbakır’ı nasıl bir su kenti haline getirebiliriz onu düşünüyoruz, bunun için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.