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Huzurevi Derneği’nden anlamlı etkinlik

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Huzurevi Derneği’nden anlamlı etkinlik
Gölcük Huzurevleri Destekleme ve Yaşatma Derneği, yaşlılar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi

Gölcük Huzurevleri Destekleme ve Yaşatma Derneği geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikle yaşlılar için bir kez daha bir araya geldi. Hisareyn Gölbaşı Restoran’da gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 60 kişilik bir katılım olması ortaya renkli görüntülerin çıkmasını sağladı. Gölcük Huzurevleri Destekleme ve Yaşatma Derneği Başkanı Saime Türkmen ev sahipliğindeki etkinlikte canlı müzik eşliğinde eğlenen kadınlar gün boyunca pisti boş bırakmadı. Toplanan tüm gelirin ise yaşlılar için harcanacağı öğrenildi.

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