Huzurlarınızda 2018 model ‘Cem Sinan’lı Kocaeli Birlik

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor’da sezonun ilk antrenmanı önceki gün Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki gerçekleşti. Genç futbolcularıyla ilk kez görücüye çıkan takım bol bol dua etti

GENÇLER SAHAYA…

Yeni sezonda alt yapısından yetiştirdiği ve tamamı İzmitli olan futbolcularla mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor sezonu açtı. İlk antrenman öncesinde Burunga Tesisleri içinde kurban kesildi, dualar okundu. Teknik Sorumlu Cem Sinan Vergül ve yardımcıları Ömer Faruk Uzuner ve Ali Gürdal, Kırmızı Beyazlıların yeni teknik ekibi oldu.

‘ONLARA İNANIYORUM’

31 futbolcunun yer aldığı antrenman toplu halde hafif tempolu ısınma koşusu ile başladı. Ardından takım 2 gruba ayrıldı ve biraz daha tempolu koşular gerçekleştirdikten sonra çalışma sona erdi. Başkan Erhan Yılmaz yaptığı açıklamada “Yeni sezonun tüm takımlara hayırlar getirmesini diliyorum. Her biri bu kentin öz evladı olan futbolcularımız ile yola çıktık. Onlara inanıyor ve güveniyorum, Allah utandırmasın!” dedi.