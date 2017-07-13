  • BIST 104.492
  • Altın 140,042
  • Dolar 3,5692
  • Euro 4,0730
  • Kocaeli : 31 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 31 °C

Huzurlarınızda 2018 model ‘Cem Sinan’lı Kocaeli Birlik

»
Huzurlarınızda 2018 model ‘Cem Sinan’lı Kocaeli Birlik
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor’da sezonun ilk antrenmanı önceki gün Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki gerçekleşti. Genç futbolcularıyla ilk kez görücüye çıkan takım bol bol dua etti

GENÇLER SAHAYA…

Yeni sezonda alt yapısından yetiştirdiği ve tamamı İzmitli olan futbolcularla mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor sezonu açtı. İlk antrenman öncesinde Burunga Tesisleri içinde kurban kesildi, dualar okundu. Teknik Sorumlu Cem Sinan Vergül ve yardımcıları Ömer Faruk Uzuner ve Ali Gürdal, Kırmızı Beyazlıların yeni teknik ekibi oldu.

 

‘ONLARA İNANIYORUM’

31 futbolcunun yer aldığı antrenman toplu halde hafif tempolu ısınma koşusu ile başladı. Ardından takım 2 gruba ayrıldı ve biraz daha tempolu koşular gerçekleştirdikten sonra çalışma sona erdi. Başkan Erhan Yılmaz yaptığı açıklamada “Yeni sezonun tüm takımlara hayırlar getirmesini diliyorum. Her biri bu kentin öz evladı olan futbolcularımız ile yola çıktık. Onlara inanıyor ve güveniyorum, Allah utandırmasın!” dedi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dilovası’ndan yarınlara imza!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:07
  • Engin Güneş Soma’da13 Temmuz 2017 Perşembe 13:06
  • BAL başvuru süresi bitiyor!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:05
  • Darıca GTÜ’de nefes açtı!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:04
  • Gurbetçi dost rakip oldu13 Temmuz 2017 Perşembe 13:04
  • Hereke ve Güneş Kukul’un peşinde13 Temmuz 2017 Perşembe 13:03
  • Sırrıpaşa FK bombayı patlattı!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:01
  • Mustafa Yıldırım Derbent’te kalıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
  • Levent’in dönüşü muhteşem olacak13 Temmuz 2017 Perşembe 12:59
  • Kandıra G.B. Belediye sessiz ve derinden13 Temmuz 2017 Perşembe 12:57
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim