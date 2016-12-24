Huzurlu bir yılbaşı için ekipler iş başında

Yılbaşı gecesini vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu ortamda geçirebilmeleri için yapılan denetimlere Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı personeli katıldı.

İŞYERLERİ BİLGİLENDİRİLİYOR

Ruhsat, gıda güvenliği, teknik ve hijyenik kriterlerin incelendiği denetimlerde işyeri yetkilileri ve çalışanlar bilgilendirildi. Denetimlerde söz konusu işletmelerin mutfaklarını kontrol eden ekipler, kullanılan araç gereçlerden yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine, çevrenin ve personelin temizlik kurallarına uygun olup olmamasına kadar pek çok ayrıntıyı büyük bir titizlikle kontrol ediyor.

ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Denetimlerde yılbaşı dolayısıyla vatandaşların alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeler uyarılarak, ikaz ediliyor. İşletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmaları isteniyor. Kocaeli halkının sağlığı ve huzurunu öncelikleri arasında tutan Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini yılbaşına kadar aralıksız devam ettirecek.