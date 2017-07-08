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HYBRID’lenmenin tam zamanı!

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HYBRID’lenmenin tam zamanı!
Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın, HYBRID motor bilincini oluşturmak için yaptığı projelerin bir yenisi ise dün akşam Değirmendere Sahil’de gerçekleştirildi

Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın Değirmendere Sahil’de Özserbesler Dondurma ile  gerçekleştirdiği etkinlikte  HYBRID=TOYOTA, DONDURMA=MUTLULUK sloganı ile HYBRID DONDURMA oldu.

 

HYBRID ARAÇLARA BÜYÜK İLGİ

1957’de Ali Serbes önderliğinde faaliyet hayatına başlayan ve bu yıl 60.yılını dolduran Özserbesler  Dondurma ile gerçekleştirilen  HYBRID PROJESİ için, Özserbesler Dondurma’nın Değirmendere, Gölcük, Başiskele şubelerinde HYBRID DONDURMA adıyla yepyeni bir ürün tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinde misafirlere Hybrid Dondurma ikram edildi. Gelen misafirler dondurmanın keyfini çıkarırken etkinlikteki Toyota’nın Hybrid araçları büyük ilgi gördü.

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TOYOTA HYBRID MOTORUN ÇALIŞMA PRENSİBİNDEN YOLA ÇIKILDI

Toyota Plaza Kocaeli Kaya Kurumsal İletişim ve Süreç Geliştirme Yöneticisi Sinem Yelboğa’nın verdiği bilgilere göre Melez anlamına gelen HYBRID kelimesinin dondurmada hayat bulan karşılığı Toyota’nın hybrid motoru ile eşlettirildi. Hybrid motorun çevreye olan duyarlılığından etkilenen Özserbesler Dondurma, hybrid dondurmayı üretirken ürünün DOĞAL ve SAĞLIKLI olmasına özel önem verdi.  Ayrıca Ebeveynlerin gönül rahatlığıyla çocuklarına yedirebilecekleri Hybrid dondurmada hiçbir katkı maddesi kullanılmadı. Klasik Benzinli motoru, Özserbesler’in vazgeçilmez klasik lezzeti ‘çıtır kaymaklı’ dondurması yansıtırken, tekerleklerin dönüşünden ve frenlemede ortaya çıkan enerjiyle beslenen elektrikli motoru ise çılgın vişne lezzeti temsil ediyor. Böylelikle Tek bir karoser de hayat bulan Toyota HYBRID motor, HYBRID dondurma ile tek bir topta tezgâhta yerini aldı. Yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirten  Yelboğa, Toyota Plaza Kocaeli Kaya olarak bundan sonrada bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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