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Hyundai Assan'dan itfaiyeye destek

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Hyundai Assan'dan itfaiyeye destek
Hyundai Assan, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı'na yangın söndürmede ve kurtarma olaylarında kullanılan malzemeler bağışladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen Yangın Güvenliği İşbirliği Toplantısı'na Hyundai Assan üst düzey yönetimi katıldı. Geçen yıl itfaiye erlerinin eğitimi için otomobil bağışında bulunan Hyundai Assan, Yangın Güvenliği İşbirliği Toplantısı sonrası İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara'ya yangınlarda ve kurtarma olaylarında kullanılmak üzere ekipman ve malzeme bağışında bulundu. Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon yaptığı açıklamada, "Güzide şehrimizde gece gündüz demeden yangından yangına koşarak, halkın canını ve malını kurtarmaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin ve tüm personelin yanında olarak elimizden geldiğince kendilerine destekte bulunmak, bizler için son derece önemli. Çünkü Hyundai Assan olarak sadece otomobil üretmiyoruz aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine önem vererek İzmit'imize katkıda bulunmak istiyoruz. En ufak bir durumda bizlerin yardımına koşan itfaiye ve sağlık gibi kuruluşlarımıza teşekkür ediyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

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