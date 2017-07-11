Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen Yangın Güvenliği İşbirliği Toplantısı'na Hyundai Assan üst düzey yönetimi katıldı. Geçen yıl itfaiye erlerinin eğitimi için otomobil bağışında bulunan Hyundai Assan, Yangın Güvenliği İşbirliği Toplantısı sonrası İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara'ya yangınlarda ve kurtarma olaylarında kullanılmak üzere ekipman ve malzeme bağışında bulundu. Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon yaptığı açıklamada, "Güzide şehrimizde gece gündüz demeden yangından yangına koşarak, halkın canını ve malını kurtarmaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin ve tüm personelin yanında olarak elimizden geldiğince kendilerine destekte bulunmak, bizler için son derece önemli. Çünkü Hyundai Assan olarak sadece otomobil üretmiyoruz aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine önem vererek İzmit'imize katkıda bulunmak istiyoruz. En ufak bir durumda bizlerin yardımına koşan itfaiye ve sağlık gibi kuruluşlarımıza teşekkür ediyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.
- BIST 103.096
- Altın 140,928
- Dolar 3,6255
- Euro 4,1365
- Kocaeli : 28 °C
- İstanbul : 29 °C
- Sakarya : 28 °C
- Hyundai Assan'dan itfaiyeye destek
- Körfez'in 'Yelken'i açılışa hazırlanıyor
- Erdoğan olunca 2.5 milyon, Kılıçdaroğlu olunca 175 bin
- Kasisler çok can sıkıyor!
- Yukarı Hereke kapalı pazarında önlemler artırıldı
- AKP Körfez’de delegeler tamam
- AÖF'e puan türü geldi!
- Kocaelili asker hain saldırıda yaralandı
- Kocaelispor, sezonun ilk antrenmanına çıktı
- Şehit muhtarın adı yaşatılıyor
- Perakende satış hacmi arttı
- Yıldız: Mücadelemiz bizi ayakta tutacak
- Ekrem Yavuz’la “SEVİNDİK!”
- Brisa, Malatya’da nal toplattı
- Gençler rüyada gibi!
Hyundai Assan'dan itfaiyeye destek
Hyundai Assan, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı'na yangın söndürmede ve kurtarma olaylarında kullanılan malzemeler bağışladı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hyundai Assan'dan itfaiyeye destekHyundai Assan, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı'na yangın söndürmede ve kurtarma olaylarında kullanılan malzemeler bağışladı
Hyundai Yeni i30 sınıfının en güvenlisiHyundai’nin geçtiğimiz nisan ayında satışa sunduğu yeni i30 modeli, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik açısından büyük bir zafere imzasını attı
Toyota’nı şimdi al 2018’de ödemeye başlaToyota Plaza ‘‘Kocaeli Kaya’’ temmuz kampanyası ile 2017 model yılı Corolla dizel modellerine sahip olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor
Körfez’e iki yeni işletme dahaYeniyalı Mahallesi’nde İbrahim Kaya’nın sahibi olduğu Oto Ekspertiz’in açılışı yapılırken, Kirazlıyalı’da da Altınoluk Pastanesi’nin 5. şubesi hizmete başladı
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Kadınların alınmadığı gizemli ada...
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
12345678
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim