Hyundai, başarılı öğrencilere burs verecek

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Hyundai Assan Ceo’su Mong Hyun Yoon arasında imzalanan anlaşmaya göretoplam 100 başarılı meslek lisesi öğrencisine aylık 300 TL tutarında kesintisiz eğitim destek bursu verilecek

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Hyundai Assan Ceo’su Mong Hyun Yoon arasında eğitim destek bursu işbirliği protokolü imza töreni Valilik Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen protokole Vali Aksoy’un yanı sıra Hyundai Ceo’su Mong Hyun Yoon, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İdari Birimler Direktörü Yong Kuk Kim, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mersat Yavaş katılım gösterdi.

YILLIK 1 MİLYON 400 TL ÖDENECEK

2017-2018 Eğitim öğretim yılı içinde okullarında başarılı olan 100 öğrenciye aylık 300 TL burs verilecek. Öğrenciler burslarını Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açmış olduğu banka hesaplarından tahsil edebilecekler. Bursiyerlere yapılacak olan ilk ödeme Ekim ve Eylül ayı dahil edilerek 2 aylık olarak yapılacaktır. Takip eden aylar birer aylık ödeme yapılacak. Yıllık 100 öğrenciye aylık 300 TL’den 1 Milyon 400 bin TL ödeme yapılacak.

HER OKULDAN 10 BAŞARILI ÖĞRENCİ

Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Eğitime yaptığını desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hundai ile valiliğimiz arasında eğitim destek bursu imzalanacak ve her okuldan 10 öğrenciye 300 TL burs verilecek. Protokolün devamı konusunda 4 yılın ardından devam edecek. Fakir, öksüz, başarılı, gazi ve şehit yakınları çocuklarımız yararlanacak diye konuştu.

BU DAHA KÜÇÜK BAŞLANGIÇ

Çelik’in ardından konuşan Hyundai Assan Ceo’su Mong Hyun Yoon, “Biz geçmişten geleceğe Türkiye ile kardeş bir ülkeyiz. Koreliler Türklerden tarih boyunca çok yardım aldı. Vefalı davranmak için her geçen gün çalışmalar yapıyoruz. Türklere minnettarız. Hyundai için Türkiye çok önemlidir. Global pazarda ilk önceliğimiz burasıdır. Üretime başlamamızın 20’nci senesi doldu. 20 yıl boyunca birçok yatırımda bulunduk ama bunlarla yetinmeyeceğiz. Bu daha küçük bir başlangıç. Umarım öğrencilerimizin geleceği için güzel bir iş olur. Çocuklara umut olabiliriz. İşlerimizi daha da arttırıp güzel işlerde bulunmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” dedi.

EĞİTİM EN ÖNEMLİ KONUMUZ

Yoon’un ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy ise, “12 ilçemizde başarılı öğrencilere burs vermek adına buradayız. Kore ile Tüğrkiye’nin yakın bağları var. Bu ilişkileri farklı noktalara taşımak için bu protokol önemli bir yatırım. Eğitim her alanda en önemli konumuz. Öğrencilerin daha iyi noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Bir aksaklık yaşanmaması için tedbirleri aldık. Belirli başarı sağlamış, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilecek ve öğrencilerimiz kendini geliştirme fırsatı bulacak. Protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Protokol çerçevesinde burs alacak okullar şu şekilde:

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı, Başiskele Bahçeçik MTAL, Çayırova Şehit Davut Ali Kara Dağ MTAL, Gebze MTAL, Derince MTAL, Gölcük MTAL, İzmit Atatürk MTAL, İzmit MTAL, İzmit Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL, Kandıra MTEM, Karamürsel 100. Yıl MTAL, Körfez MTAL, Kartepe MTAL.